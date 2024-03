Az elmúlt héten két, a város életére jelentős hatással lévő személytől, Komor Andrástól és Tóth Tihamértől búcsúzott Vasvár. Mindketten hosszú éveken át szolgálták a közösséget, és életüket a Vasvár közösségi és kulturális életének gazdagítására szentelték - tudtuk meg a város közösségi oldaláról.

Komor András, vagy ahogy sokan ismerték, Bandi bácsi, évtizedeken át aktívan részt vett a város kulturális életében. Pedagógusként, népművelődési felügyelőként és művelődési otthon vezetőjeként szervezte és irányította a helyi kulturális eseményeket. Színdarabok rendezése és operett előadások színpadra állítása mellett fél évszázadon át vezette a Vasvári Fúvószenekart, hagyva maga mögött egy olyan örökséget, amely generációkon át formálta a város kulturális identitását.

Tóth Tihamér iparosként és közösségi vezetőként is nagy tiszteletnek örvendett. Tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek és vezetője volt annak hosszú éveken át. A helyi tűzoltó egyesületben is aktívan tevékenykedett és szerepet vállalt a Vasvári Fúvószenekarban is. Mindketten elismerésben részesültek közösségük szolgálataiért és mindketten megkapták a ”Vasvár Városért” kitüntetést.