A megemlékezésen Dr. Máhr Tivadar alpolgármester mondott emlékező beszédet. - Jómagam nemcsak a tervezésben hiszek. (...) Hiszek abban is, hogy már a célok megfogalmazása idején vonjuk be az érdekelt feleket. Az elmúlt évek, évtizedek során ezt a politikát folytattuk Sárváron. Politikai céljaink természetesen nem minden ponton illeszkednek egymáshoz, de nem vitatjuk, hogy a velünk szemben ülő is városunk javát szolgálja, fejlődését segíti. Hiszek abban, hogy minden apró lépés közösségünk, a sárváriak javát szolgálja. Egy bizonytalan jelenben, egy folyamatosan alakuló jövőben Sárvár legyen a történelem egy biztos pontja, ahol érdemes lenni és jó élni. Amiért érdemes tenni, és amit érdemes szolgálni. Nekem ezt jelenti 1848 és '49 üzenete - hangzott el beszédében.