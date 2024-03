Mint azt bő egy éve megírtuk, Szabó Németh Zsuzsanna vette át a Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja vezetését. Zsuzsanna korábban az intézmény dolgozójaként is állandó kapcsolatban állt az idősekkel, látta, hogy mire lenne a leginkább igényük.

Úgy gondolta, az akkori 8–15 fős állandó létszámot változatos programkínálattal lehetne bővíteni. Ez mára, úgy tűnik, meg is valósult: jelenleg 25 állandó, jellemzően 65 év feletti tag vesz részt a nappali ellátásban. A házi étkeztetés és segítségnyújtás is az intézmény feladatai közé tartozik, ennek kihasználtsága is jellemzően megközelíti a maximálisat. Az időseknél egy nap sem telik unalmasan, igyekeznek minden napot megszínesíteni számukra.

Az „átlagos” napokon is mindig van mit tenni: kézműveskedésre, felolvasásra, társasjátékozásra, kötetlen beszélgetésre és múltidézésre mindennap van lehetőség. Emellett mostanra az állandó programjaik között szerepel – az idősek igényeit szem előtt tartva – a gyógytorna, orvosi ismeretterjesztő előadás, társasjátékklub és vendégelőadók meghívása is. A programokat a gondozók lehetőség szerint az aktuális évszakhoz, ünnepkörhöz igazítják, legutóbb húsvétváró hitvallásos délutánt és húsvéti bütyköldét tartottak. Egy évben többször mennek kirándulni, ebben egy helyi fuvarozó vállalkozó van a segítségükre. Jártak már például Velemben, Sárváron és Szelestén is.

Szabóné Németh Zsuzsanna és kollégái fontosnak tartják azt is, hogy a legifjabb és legidősebb generáció folyamatos kapcsolatban legyen, ismerjék és szeressék egymást. Így hát a bölcsisek heti rendszerességgel járnak át az idősek klubjába, és a nevezetes ünnepeket is sokszor együtt ülik meg, sőt, az idősek kerek születésnapjaira a bölcsisek köszöntővel is készülnek. Ezenkívül a klub szoros kapcsolatot ápol az óvodával és az általános iskolával is, az idősebb gyermekek is gyakorta örvendeztetik meg műsorokkal az ellátottakat.