Hosszú évek óta remek kapcsolatot ápol két egymás közelében fekvő vasi település, Lukácsháza és Bucsu. Így pedig teljesen érthető, hogy utóbbiak eleget tettek a meghívásnak, és egy 25 fős csapattal vettek részt a kilencedik alkalommal megrendezett Pincés-kemencés Böllérfesztiválon.

- Örültünk Virág János polgármester úr invitálásának és azonnal igent is mondtunk rá. Számunkra ez remek alkalom volt a közösségépítésre, valamint a szórakozásra is. Korábban már egy másik helyszínen nyertünk palacsintasütésben és igazi sportemberekként most is a győzelem volt a cél. A sikerünk záloga a csapategységben rejlett, mindenki egyformán kivette a részét a munkából – fogalmazott Gál Sándor, Bucsu polgármestere.

A csapatvezetői pozíciót azonban nem a település első embere, hanem Czeglédiné Benczek Anita töltötte be, aki lényegében összeverbuválta a Bucsu és Narda színeiben induló együttest. Fontos szempont volt, hogy minden egyes munkafázisnak meglegyen a felelőse. Így akadt aki az ételeket készítette, míg más egész nap fát vágott, avagy mosogatott. Valamennyien megpróbáltak a saját területükön maradandót alkotni. Persze csak úgy, hogy a jókedvnek ez ne menjen a rovására.

Az első helyet jelentő kemencés étel „gazdája” pedig egy olyan fiatalember volt, aki annak idején dísznövénykertésznek tanult, ám később pék lett belőle. Cseppet sem mellesleg pedig „mestere” a finom falatoknak.



- Hiába végeztem kertészként, édesanyámat gyakran meglátogattam a pékségben, ahol dolgozott. Aztán idővel ott ragadtam és ma már hét éve ez jelenti a foglalkozásomat. Folyamatosan tanultam meg a különböző munkafázisokat. Sokszor kérdezik tőlem, hogy mi a jó kenyér titka? Nos, az alapanyagokon, a liszten és kovászon rengeteg múlik, de a megfelelő sütési hőfokra is nagyon oda kell figyelni. Valamint a péknek szeretnie kell azt, amit csinál, különben a fene megette az egészet – mondta Viszked István.

Végül pedig következzenek a receptek. A fasírtos buci elkészítését Czeglédiné Benczek Anita ismertette:

Az alap lapockából darált hús volt, amit borssal, majorannával, sóval és pici pirospaprikával fűszereztünk. Tettünk hozzá áztatott zsemlét, kockára darabolt csemegeuborkát és egy kis vargányaport. Belekerült a tojás is, majd gombócokat gyúrtunk belőle, amire olajsütőben egy kis kérget képeztünk, hogy ne essenek szét. Ezt tettük bele a kenyérmasszába és bucikat formáztunk belőlük, amiket kemencében sütöttünk készre. Olyan 40-60 perc sütés kellett hozzá, de ez természetesen a kemencétől is függött.

A csülkös kenyérről pedig Viszked István mesélt:

- Előre bepácolt csülökkel dolgoztunk. Összeaprítottuk, majd becsomagoltuk a kovászos kenyértésztába, aztán 40-45 percig kelesztettük. A kemencében pedig jó 1,5 órán át sütöttük készre.