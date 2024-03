A tavasz szó hallatán a legtöbb embernek a megújulás, a megtisztulás jut eszébe. A téli álomba szenderült természet újra életre kel, dús lombú fák, illatos virágok hirdetik, hogy itt a kikelet. Megkezdődik a nagyböjt időszaka, ami azontúl, hogy a lelki megtisztulásról, elcsendesülésről szól, a testünket is apróbb változásokra bírhatjuk az étkezésünk megváltoztatásával. És ha már túl vagyunk a szellemünk és a szervezetünk karbantartásán, nem árt, ha egy kis időt fordítunk a környezetünk rendbetételére is. Ilyenkor – talán a jó idő hozta jókedv miatt is – többen szánják rá magukat az őket körülvevő tárgyak szelektálására. A még jó állapotban lévő, de nem használt dolgokat az adománygyűjtő szervezetek örömmel fogadják, így nem csupán magunknak, másnak is jót tehetünk.