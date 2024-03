A közelmúltban a Berzsenyi utcát hat méter szélességben, 364 méter hosszan aszfaltozták le, az útpálya mellett húzódó, már meglévő járda helyén szélesebb aszfaltburkolatú gyalogutat építettek az utca mindkét oldalán, és felújították a vízelvezető árkokat és a kapubejárókat is. A bejárók szélén kerti szegélyt alakítottak ki, ahova összesen harmincöt darab japáncseresznyefát ültettek el. Az utcában kétoldali sül - lyesztett szegélyes párhuzamos parkolósáv is készült 48 parkolóval – mondhatni, széltében és hosszában, teljesen megújult a Berzsenyi utca. A szombati átadón Kondora István polgármester kiemelte, az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a roszszabb állapotban lévő utak, utcák felújítására, az elmúlt tizennégy évben tizenkilenc utca újulhatott meg a Kertvárosban. Hozzátette: az utca lakói régóta várták a felújítást, mert nagyon leromlott volt az állapota.

Ágh Péter országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy az elmúlt öt évben Sárvár is nagy nehézségeknek nézett elébe, ám ezek ellenére is sikerült a városban nagy eredményeket elérni. Ezek közé tartozik a Berzsenyi utca régóta várt felújítása is. – A jövőben is azon leszünk, hogy Kondora István vezetésével Sárvár fejlődése is előre tudjon menni – fogalmazott a képviselő. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Önkormányzat alelnöke hangsúlyozta: a beruházás a megyei és a sárvári önkormányzatok konzorciumában valósulhatott meg a TOP Plusz belterületi utak fejlesztésére kiírt pályázata révén. A kicsit több mint 330 millió forintot a kormány előfinanszírozta, ugyanis az Európai Unió egyelőre még visszatartja a Magyarországnak megítélt területfejlesztési forrásokat.