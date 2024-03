Áldozatokra vadásznak! 24 perce

Szombathelyi autószerviz nevét felhasználva próbáltak előleg címén pénzt kicsalni ügyfelektől

Áldozatokra vadásznak az egyik szakemberkereső portálon – hívta fel figyelmünket olvasónk. Valaki két ügyfelet is arra kért: utaljon előleget, majd a megadott szombathelyi autószervizbe vigye be járművét. A műhely nem szerepel a webes felületen, és ezután talán az sem meglepő: ott még csak nem is hallottak a megrendelésről – a szerencsén múlott, hogy nem történt baj.

Cseh-Egyed Bernadett Cseh-Egyed Bernadett

A tulajdonos, Nagy Gyula (felvételünkön) lapunk segítséget kérte Fotó: © Cseh Gábor

Az első esetet tévedésnek hitte, a második hasonló telefon után azonban már sejtette Nagy Gyula tulajdonos, hogy komoly dolog lehet a háttérben és az ügy nyomába eredt. Kiderült: egyik esetben sebességváltó gomb cseréjére, a másikban karosszériajavításra kerestek szakembert Szombathelyen a közel másfél évtizede működő portálon. Nagy Gyula, a műhely tulajdonosa reméli, hogy az esetük tanulságos

Fotó: © Cseh Gábor Mindkettőjüket azzal hívta fel valaki a saját nevén, hogy a megadott számlaszámra utalják el az előleget – 10, illetve 70 ezer forintot –, majd az autójukat bevihetik a Farkas Károly utcai szervizbe. Pontos időpontot azonban nem mondott. A szóban forgó műhelyt nem kell bemutatni az autótulajdonosoknak, sok a visszatérő ügyfelük, nem az interneten keresztül vadásznak ügyfelekre, beletelt némi időbe mire világossá vált: valaki a nevüket felhasználva akar csalás útján pénzhez jutni. Nem volt szerencséje: a szakembert kereső ügyfeleknek feltűnt, hogy nem passzolnak a részletek és személyesen felkeresték a szervizt. Nagy Gyula a második áldozattal együtt szeretett volna hivatalos rendőrségi feljelentést tenni, de mivel senkit nem ért anyagi kár, erre nem volt lehetőségük. Ezután lapunkhoz fordult annak reményében: az esetük tanulságos és a jövőben még figyelmesebbek és körültekintőbbek lesznek az ilyen és hasonló webes felületet használók. Korábban többször is beszámoltunk róla: az internet anonimitása kedvez a kiberbűnözőknek, ezért az online vásárlásoknál is rendkívül fontos az óvatosság, a tudatosság. Az elkövetők előszeretettel használják ki, hogy sok esetben nem gondoljuk át kellő alapossággal, mit miért is teszünk, gyorsan előreutalunk.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!