Úgy érzi, ideje visszatalálni a természetbe? Akkor Önt várja ez a ház, amely nem túl nagy anyagi ráfordítással kiadhatóvá is varázsolható, hiszen a az Őrségi Nemzeti Park mellett található. Ausztria és Szlovénia is közel van, de ha ez nem elég, van egy hatalmas telek is, ami megbeszélés tárgyát képezheti a jelenlegi tulajdonosokkal. Vágjon bele ebbe a projektbe, ha úgy érzi, elakadt az életben. Pesti garzonárban egy jobb élet lehetősége!

“Eladásra kínálunk egy 98 négyzetméteres családi házat Bajánsenye településen, amely mindössze 5 km-re található az Őrség fővárosától, Őriszentpétertől, 2 km-re Szlovéniától és 28 km-re Ausztriától. Az 1969-ben épült ingatlan, amely a "Kádár-kocka" stílusban készült, jól megőrizte stabilitását és szárazságát a gyantában gazdag őrségi fenyőfából készült tetőszerkezetének és vízszigetelt falainak köszönhetően. A ház 180 négyzetméternyi melléképülettel rendelkezik, beleértve kamrát, pajtát, ólakat, amelyek tárolásra vagy állattartásra is alkalmasak.

A lakóterület két északkeleti és egy délkeleti tájolású szobából áll, melyeket egy előszoba köt össze, kínálva lehetőséget egy modern nappali kialakítására. A tágas konyha a lakrész nyugati oldalán helyezkedik el, míg a fürdőszoba melegvíz-ellátást villanybojler biztosítja, fürdőkáddal és zuhanykabinnal felszerelve. A családi ház minden helyisége világos és tágas, így kiváló lehetőséget nyújt felújításra.

Az udvarban található egy jó vízhozamú, téglával bélelt ásott kút régi kézi szivattyús megoldással, valamint a gázcsonk, amely alternatívát kínál a fűtési lehetőségek tekintetében. Az ingatlanhoz, továbbá egy garázs, egy nyári konyha és 3340 négyzetméternyi terület tartozik, amely a ház mögött helyezkedik el. Ez a terület külön megállapodás tárgyát képezi.

A település kiváló infrastruktúrával rendelkezik, közel a szlovén határhoz, ahol sokan választják az ingázást munkavállalás céljából. A helyi ellátottságot mini bölcsőde, óvoda, általános iskola, posta, két vegyeskereskedés, valamint két vendéglátó egység biztosítja, amelyek az őrségi kulináris ételeket kínálják.