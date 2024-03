Az ünnepség az ivánci katolikus templomban kezdődött, ahol a kézdivásárhelyi Majlát Tihamér, az alsósági Szent Miklós plébánia plébánosa és Kiss György helyi plébános celebrált szentmisét.

A művelődési házban, ünnepi képviselő-testületi ülés keretében írták alá az Ivánc és Csíkszentmihály közötti testvértelepülési együttműködést.

Gyarmati Tibor, Ivánc polgármestere hangsúlyozta: a forradalom és szabadságharc évfordulójához kapcsolták a testvértelepülési kapcsolat hivatalossá tételét. Mint mondta, az együttműködés nem hirtelen fellángolás, építkező munka előzte meg mindkét fél részéről.

-Nagy öröm volt számomra, amikor tavaly Szent Mihály napján Csíkszentmihályon, az ünnepi képviselő-testületi ülésen a magyar és a román képviselők is egyhangúlag támogatták előterjesztett szándékomat a testvértelepülési együttműködésre vonatkozóan. Ekkor indult el az a folyamat, amit most hivatalos formában is megerősítünk - mondta.