Az óvodapedagógusoknak (járó) 32,2 százalékos bérfejlesztés Szombathely tekintetében nem valósult meg - kezdte rendkívüli sajtótájékoztatóját pénteken az Aréna óvodánál Illés Károly.

Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Illés Károly frakcióvezető a szombathelyi Aréna óvodánál

Fotó: © Cseh Gábor

Országos átlagban 630 ezer forint az óvodapedagógusok átlagbére, ez Szombathelyen mindössze csak 582 ezer forint

- fogalmazott a frakcióvezető, majd két levelet is felmutatott: az egyiket Nemény András polgármester írta Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárnak, ahol a 32,2 százalékos béremelés forrását keresi polgármester úr - hallottuk Illés Károlytól. A válaszlevélben az államtitkár sajnálatának adott hangot, hogy az országos 630 ezer forintos bruttó átlagbérrel szemben Szombathelyen csak 582 ezer forintra emelkedett az óvodapedagógusok bruttó átlagbére.

Egyértelműen leírja a levelében, hogy a 32,3 százalékos bérfejlesztéshez szükséges forrás pedig rendelkezésre áll: azt '24. január 29-én, illetve '24. február 27-én folyósította kincstár

- húzta alá Illés Károly, hozzátéve: összességében 33,07 százalékos bérfejlesztésnek megfelelő összeg áll az önkormányzat rendelkezésére.

A Fidesz-frakció felszólította Nemény Andrást, hogy a szombathelyi óvodapedagógusoknak fizessék ki a nekik járó bérfejlesztést.

Azt a kérdést is feltette: miért jár kevesebb a szombathelyi óvónőknek, mint az ország más részein?

Utalt arra is: remélik, nem a gyurcsányi politika gyűrűzött be Szombathelyre, és azért nem adják oda ezt a többletforrást az óvodapedagógusoknak, hogy ezzel esetleg a kormány ellen hangolják az önkormányzati struktúrában dolgozókat. Megtudtuk: kis híján 590 millió forinttal kap többet idén a Magyar Államkincstártól a szombathelyi önkormányzat az óvodapedagógusok bérfejlesztésére, mint tavaly. Ez címkézett támogatás, tehát amit nem fizetnek ki a szombathelyi óvónőknek, azt vissza kell majd utalnia a városnak a központi büdzsébe. Kérdésünkre Illés Károly szólt arról is:

- Ha itt hiba történt, és nem vették észre - hiszen volt már arra példa, hogy egyszer 1 milliárd forintot nem talált meg az önkormányzat a saját számláján -, akkor az az üzenetem: polgármester úr ne korcsolyázzon, ne táncikáljon, ne pingpongozzon, ne rollerezzen, hanem álljon neki 4 és fél év után dolgozni!

Kérdéseinket az ügyben elküldtük a városházának is.