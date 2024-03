Elsőként megmagyarázza, mit jelent a rövidítés: Applicant Tracking System, azaz az állásjelentkezések kezelésére szolgáló szoftver a cégeknél. Arra való, hogy megkönnyítse a HR-esek dolgát azzal, hogy néhány feladatot automatikusan elvégez a keresés-toborzás körüli munkákban.

Mint írja, sejteni lehet, hogy automatikus CV-szűrő funkciót használ az adott cég, ha az álláshirdetésben sok általános elvárás, követelmény van. Álláskeresőként ezért kell az álláshirdetésben lévő követelményekre jól válaszolni a pályázatban. Emellett fontos érteni, hogy nem kell mindennek megfelelni: ha a pályázó érti a feladatot és meg tudná csinálni, és mindezt kellő szakmai érveléssel alá tudja támasztani, akkor nem az elvárások betű szerinti „leszállítása” lesz a szempont.

Azt tanácsolja, ha valóban „akarjuk” az adott állást, akkor írjuk le, hogy mennyire passzolunk a követelményekhez, feleltessük meg a szakmai múltunkat az ő leírásaiknak, de ne fogalmazzuk át teljesen az ő „nyelvükre”. Ha az adott céget akarjuk munkahelyünknek, és többféle feladatra is jók lennénk ott, akkor emellett érveljünk. Feladatalapon érdemes mindezt megtenni: „csináltam már ilyet/hasonlót, tanultam/tudom/tapasztaltam. Érdemes PDF-ben küldeni a CV-t – tanácsolja. További javaslatai: használjunk standard betűtípusokat. A táblázat, infografika, ikonok használata szerinte nem jó, mert nem tud benne rendesen keresni a szoftver. A CV legyen jól strukturált. Legyen egy „kulcsszavak” vagy „keywords” fejezet: legfeljebb tíz olyan kulcsszó legyen ott, ami az álláshirdetésben is benne van, és illik is a mi szakmai múltunkhoz és az elképzelt szakmai jövőnkhöz. Végül: az önéletrajznak nem kell egyoldalasnak lennie.