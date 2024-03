Mindig is szerette a semmittevős, otthonlevős hétvégéket. Hogy a szokásaival, a tudatalattival, vagy a genetikával adta e tovább, nem tudni, de gyermekei is azon kivételek közé tartoznak, akik egy bizonyos zajszint felett mindig hazavágynak. Az elmúlt hetek programdömpingje után pedig azt kérték, most csak játszhassanak otthon. Ez a gyakorlatban számukra közös főzőcskézést, az öszszepárosított zoknik dömperen való helyreszállítását, legózást, festést, rajzolást és hasonlókat jelent. Számára pedig finom illatokat, szépen megterített asztalt, ebéd utáni sziesztát, közös vacsorát, esti mozizást. A minap valaki megkérdezte tőle: mitől érezné magát komfortosan? Hát ettől. Ha tehetné, receptként írná fel másnak is.