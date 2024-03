Amint arról már korábban beszámoltunk, Gencsapáti önkormányzata és a Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal konzorciuma adott be támogatási kérelmet az Élhető települések című pályázati felhívásra. A fejlesztési elképzelések megvalósítására a Széchenyi Terv Plusz programban 300 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a konzorcium. A beruházás árvízvédelmi és vízkárelhárítási célokat egyaránt szolgál, védettebbé teszi a település mellékutcáját, az Apponyi Albert utcát a hirtelen lezúduló eső esetén fellépő nagyobb vizekkel szemben, ezáltal nagyobb biztonságot garantál az ott lakóknak. A projekt révén közvetlenül védett területen 81-en laknak, Gencsapátiban összesen 2679- en.

A csapadékvíz-elvezetés zárt rendszerben tervezett, hossza megközelítőleg 748 folyóméter lesz. A szűk keresztmetszet miatt indokolt a zárt csapadékcsatorna tervezése, valamint a burkolati szintek miatt az útburkolat teljes szélességű felújítása. A tervezés során fontos szempont volt a vizek lehetőség szerinti helyben tartása, ezért a csapadékvizek befogadója a szikkasztásra alkalmas volt agyaggödör. A munkaterület-átadás február 14-én megtörtént. A csapadékvíz-elvezetésen kívül várhatóan június közepéig megújul az Apponyi Albert utca burkolata és a templom előtti tér is. Élhetőbb környezet jön létre ezzel a falu érintett szakaszán. Ágh Péter országgyűlési képviselő a beruházással kapcsolatban elmondta: – Gencsapátiban az elmúlt évek közös munkája révén meg tudtuk újítani az intézményeket és számos útfelújítást is sikerült elvégezni. Vas vármegye egyik legnagyobb faluja Gencsapáti, amely vonzó és nagy jövőképpel bír.

Ebből következik az úthálózat fejlesztésének, a csapadékvíz-elvezetésnek és még számos beruházásnak az igénye, továbbá például a bölcsőde szükségessége. Ezekkel kapcsolatban a lobbimunkára mindig szükség van. Most ennek eredménye révén indulhat el az Apponyi utcában a beruházás, amelynek ideje alatt az itt élők türelmét kérjük. Továbbra is azon leszünk, hogy lépésről lépésre építsük Gencsapátit.