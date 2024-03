Berecz András Kossuth-díjas mesemondót idézte V. Németh Zsolt, országgyűlési képviselő, a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos: „Szeretném végre felépíteni azt a szellemi, lelki otthont, amelyben a gyermekeim is jól érzik magukat, ahová messziről is visszatalálnak. Berecz András számára mindez a mesegyűjtést jelent, V. Németh Zsolt úgy adaptálta, hogy végre valahára ez a szellemi-lelki építkezés az egész országban zajlik, méghozzá a hungarikum mozgalom, kincskereső, értékmentő tevékenység révén.

- Lelkes értékgyűjtő, értékőrző közösségek munkája nyomán bővülnek az értéktárak listái. Épül a szűkebb és tágabb lelki-szellemi otthon, amiben az idősek is örömmel és büszkén időznek, és ami a fiatalok számára is érdekes és izgalmas – fogalmazott a miniszterelnöki biztos. Hozzátette: A képletes és a szó szerinti építkezésben is élen jár Vas vármegye: értéknapok, értékkonferencia, fesztiválok, kiállítások tartoznak ide, büszkék lehetünk a vármegyei közösségekre; minden második településnek van már értéktára. Különösen gazdag a Vas Vármegyei Értéktár: 129 elemet listáz.