A 48-as forradalom évfordulójának előestéjén tartott bemutatót Rózsás Péter a Kresznerics-könyvtárban, az esemény szervezésében a könyvtár - és vezetője, Németh Tibor - mellett a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság és a Celldömölki Honismereti Munkaközösség is részt vett. Az előadásokon túl Rózsás Péter gyűjteményének több darabjával is megismerkedhetett a népes közönség, sőt tombolát is rendeztek. A bevételt Rózsás Péter a Kemenesaljai Mentésügyi Egyesületnek ajánlotta fel.

Nagy érdeklődés kísérte az előadást

Fotó: Giczi Sándor