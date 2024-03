Hazai edző nyilatkozata

Csirke Ferenc : Gratulálok a csapatnak az egész éves teljesítményéhez! Augusztus óta azért dolgoztak, hogy ezt véghezvigyék. Nagyon sokan dolgoztak azért, hogy ez létrejöjjön, beszélhetnék itt edzőkről, játékosokról. Ez a csapat folyamatosan akart… Amikor például olyan motivációja van egy csapatnak, hogy playoffot tudunk ajánlani Ivica Mavrenskinek, aki lerakta ennek az alapjait, ezt a fajta mentalitást, ezt az akadémiai játékot, akkor könnyű dolgunk volt nekünk, edzőknek, akár az elődömnek, akár nekem, mert igazából csak a taktikával kellett foglalkoznunk. Mi a válogatott szünet óta nyertünk ötből négy mérkőzést, és úgy érzem, nagyon megérdemelten jutottunk a playoffba. Kedden megszületett Manjgafic kislánya, ez is egy plusz erőt adott akár a csapatnak, akár Fahrónak. Azt tudom mondani a pécsieknek, hogy ez egy igazán szerethető csapat, amellett, hogy talán még kosárlabdázni is tudunk. Úgyhogy várjuk a szurkolóinkat akár a kupadöntőre, illetve, miután a hetedik helyen végeztünk, az Alba elleni playoff-csatára.

Vendég edző nyilatkozata

Kocsis Tamás : Gratulálok a Pécsnek, nagyszerűen játszottak, megérdemelten nyertek. A második negyedünket totálisan elrontottuk, abból a támadójátékból, ami működött az elsőben, szinte semmit sem csináltunk meg a másodikban. A második félidőben futottunk az eredmény után, sok energiát felemésztett, hogy vissza tudtunk jönni tízen belülre, de ott olyan hibákat követtünk el, ami egészen elképesztő, és megpecsételte a sorsunkat. Nagyon szomorú, ami történt velünk az egész szezonban. Nagyon sajnálom, próbáltam a legjobb tudásomat beletenni, ez most ennyire volt elég. Szeretném megköszönni a szurkolóknak, hogy kitartanak mellettünk, és most is elkísértek bennünket. Nagyon nehéz dolgunk lesz a következő szakaszban, oda kell tenni magunkat ahhoz, hogy ne legyen baj a végén.

Hazai játékos nyilatkozata

Herger Salamon : Tudtuk, hogy a Körmend jó csapat, jó kerettel rendelkezik, és nekik is fontos ez a mérkőzés, csakúgy, mint nekünk. Örülök, hogy győzni tudtunk, örülök, hogy szinte telt ház előtt, úgyhogy köszönjük a szurkolóknak, hogy kilátogattak és támogattak minket.

Vendég játékos nyilatkozata

Ferencz Csaba : Nagyon nehéz szavakba foglalni azt, amit most érzek, gondolok. Először is gratulálok a Pécsnek, mert tényleg remekül játszottak, kihasználták a mi butaságainkat. A második negyedben csináltak egy olyan fórt, ami elég tetemes volt, a harmadikban ugyan visszajöttünk nyolc pontra, de ott megint elkövettünk olyan butaságokat, amilyeneket talán ifiben sem… Utána megint elment a Pécs, mi pedig már nem tudtunk megújulni. Ez a szezon nagyon rosszul sikerült számunkra, nagyon szoros volt az alapszakasz vége, láttuk, miken múlott a playoff. Tavaly szerencsénk volt, idén nem, de magunknak köszönhetjük az egészet. Az utolsó öt meccsből egyet sem sikerült nyerni, ez számomra elképesztő, és nagyon elkeserítő is. Sajnálok a szurkolókat, aki tehette, ide is eljött, az utolsó pillanatig szurkoltak, segítettek nekünk. Bajban vagyunk, most kell összefogni, nehogy a kiesés szélére sodródjon a csapat.