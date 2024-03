Ferenczy Balázs egy éve kezdett el Facebook-oldalán videóbejegyéseket közzétenni, hogy felhívja a figyelmet egy-egy megoldásra váró problémára Szombathelyen. Először a Brenner-villáról és környezetéről posztolt, de ugyanígy fontosnak tartja: a Szőllősi sétány és a Gayer-park fejlesztését, vagy hogy a Kresz-park este se boruljon teljes sötétségbe, kapjon megfelelő villanyvilágítást. Nagy visszhangot váltottak ki azok a bejegyzések is, amikben mérőszalaggal mutatta meg, mekkora kátyúk, úthibák okoznak nap mint nap bosszúságot autósoknak, buszosoknak, kerékpárosoknak, rollereseknek a belvárosban.

Fotó: © Cseh Gábor

- Nem elég a szombathelyi utak felújítására pénzt fordítani, a karbantartásukra is oda kell figyelni - mutatott rá Ferenczy Balázs, akit a Fidesz szombathelyi szervezete a 9. számú választókerületben kíván képviselőjelöltként indítani.

Szólt arról is: a Szova kötvényterhe közvetett módon a város adóssága. - Amíg ezeket a terheket és kamatait kell a különböző vagyonelemek eladásából finanszírozni, addig - azt gondolom - ugyanúgy, mint egy háztartásban, ami tele van hitelekkel, nagyon nehéz hosszú távon gondolkodni - hangsúlyozta Ferenczy Balázs, aki úgy látja: a 4-5 milliárdos kötvényteher komoly hátráltató tényező a mintegy 31 milliárdos költségvetési főösszeggel működő városban. Szerinte ezt az adósságot fontos volna valamilyen stratégia mentén rövid távon megszüntetni. Utalt arra is: a Szovának erre biztosan megvannak a stratégiai elképzelései, hiszen stratégiai igazgatót is foglalkoztat. Ismert: a baloldali képviselő, Kopcsándi József az önkormányzati cég stratégiai igazgatója.

Nem minden pénz, valami odafigyelés kérdése - erről is beszélt a Fidesz képviselőjelölt-jelöltje. Ferenczy Balázs ide sorolja az üzemen kívüli, nyári kánikulában szárazon álló belvárosi szökőkutakat is. Rámutatott: egy 31 milliárd forintos költségvetési főösszeggel működő önkormányzatnál egy szökőkútjavítás, - működtetés finanszírozásának bele kellene férnie. Ha az nem fér bele, szerinte az más szintű problémákat jelez.