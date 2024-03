Az MCC Budapest Summit on Education nemzetközi oktatási konferencia rendezvénysorozatát követően a szombathelyi közönség is bepillantást nyerhetett a globális oktatáspolitika tendenciáiba – adta hírül az MCC Szombathelyi képzési központja lapunknak küldött sajtóközleményében. Alka Sehgal Cuthbert, a Don't Divide Us igazgatója és Joanna Williams, a Cieo igazgatója beszélgetett a szombathelyi MCC központban az oktatás indoktrinációjának lehetőségeiről és a tudásvezérelt oktatáshoz való visszatérés útjairól. Szakos Enikő, az MCC Tanuláskutató Intézetének kutatója, az est moderátora rámutatott: míg a matematikával és a fizikával kapcsolatban bátrabban jelenthetjük ki, hogy oktatásuk objektív lehet, sokkal óvatosabban szólhatunk a történelem, az irodalom vagy szociológia oktatásáról.

Felmerül a kérdés, hogy ez utóbbi tárgyak oktathatók-e egyáltalán objektíven, és ha igen, hogyan. A kérdésre a szakértők elmondták, hogy sajnos jól kivehető tendencia az Egyesült Királyságban – és már szerte Európában –, hogy a politika mind jobban átitatja az oktatást. Egyre inkább háttérbe szorul a tudásalapú ismeretanyag, a kronologikus helyett a témavezérelt tananyagok kapnak teret. Az oktatási intézmények sokkal többet foglalkoznak manapság a diákok mentális egészségével, szexuális fejlődésével, mint az indokolt lenne. Joanna Williams szerint ezeket a feladatokat meg kellene hagyni a szülőknek, engedni kellene, hogy a család védje meg a fiatalok lelkét.

Nem szabadna átesni a ló túloldalára, és túlságosan félteni a gyerekeket a feladatvállalástól. Alka Sehgal Cuthbert hangsúlyozta, hogy minden fiatalnak joga van az országa megismeréséhez – értve ezalatt az ország történelmének, kultúrájának megismerését is. Különösen fontos ez a migráció tekintetében. Ne ideológiát, előítéleteket erőltessünk a gyermekeinkre, hanem mondjuk el, tanítsuk meg nekik, mi történt az adott országban az évszázadok során, mi okozta azt, hogy a térség épp ebben a kulturális, gazdasági helyzetben van. Adjunk tehát gyökeret a tanulóknak! – hangsúlyozta.