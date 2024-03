A megkérdezettek majdnem fele gondolja úgy, hogy a magyarok mentális egészségi állapota aggodalomra ad okot. Rendkívül magas azok aránya is, akik találkoztak már a környezetükben stressz okozta fizikai panaszokkal és/vagy alvásproblémákkal, ezt követik a depressziós, majd a szorongásos tünetek. Alkohol- és/ vagy drogproblémák minden második ember környezetében vannak. A válaszadók fele számolt be arról, hogy az utóbbi egy évben neki is voltak mentális jellegű egészségi problémái. Pszichológushoz a nehézségeket tapasztalók mindössze 17 százaléka fordult. Ebből talán már szinte magától értetődő eredmény, hogy a magyarok nehezen hozzáférhetőnek tartják a professzionális segítséget. A magánellátást már sokkal inkább járható útnak látják, de ehhez az kell, hogy a páciens meg tudja fizetni a szakembert. Huszonhárom százalékuk még ennél is szkeptikusabb, szerintük akkor is nehéz segítséget kapni, ha van rá anyagi keret. A munkahely a megkérdezettek majdnem 90 százaléka szerint fontos szerepet tölt be abban, hogyan érzik magukat az emberek a bőrükben. A többség úgy gondolja, hogy a munkáltatónak felelőssége törődni a dolgozók jóllétével.