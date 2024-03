Tömve van a belváros parkoló autókkal, lassan egy átlagos hétköznap délelőtt is ki lehet tenni a megtelt táblát. Nem csoda – gondolhatjuk –, hogy a lakástulajdonosokat még érzékenyebben érinti, ha a társasházak előtt magukénak gondolt parkolóhelyet más foglalja el. Erre utaltak legalábbis két reggel is a „bűnös” autó szélvédőjére gondosan elhelyezett frissen tépett fűcsomók, amelyek az esőben sáros-földes fűre váltottak. Harmadnapra – tetézve a füvet – szétkent csoki is landolt a motorháztetőn. Lágy krémes csokit pazarolni arra, hogy figyelmeztessünk valakit, parkoljon odébb – dőreség. Megállítani embertársunkat az utcán, és a szemébe nézve véleményt mondani: az bizony nehéz. Marad a fű meg a csoki. Úgy is átmegy az üzenet.