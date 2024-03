Itt is lehetőség van arra, hogy a Szombathely 2024 portréhoz fotózkodjon bárki. Már 2700 fénykép készült ehhez, de felső limit szinte nincs is, annál jobb, minél többen lesznek rajta – hívta fel a figyelmet a város jegyzője.

A legnagyobb nyüzsgés ottjártunkkor is természetesen az ideiglenes játszótéren volt, ahol ugrálóvár, körhinta és kisvasút is várta a gyerkőcöket. De sokan álltak sorba a gasztronómiai élményekkel kecsegtető vendéglátóhelyek előtt is. Néhányan pedig már a vásárfiát is megvették, amit akár az ugyancsak megvásárolható fonott kosarakba is belepakolhattak.

Az biztos, hogy ha az időjárás ilyen kellemes marad, akkor akár még csúcsot is dönthet a szombathelyi vásár látogatottsága.

A vonzó programok pedig ehhez egyértelműen hozzájárulhatnak majd. A teljesség igénye nélkül március 29-éig lesz még óriásbuborék show, valamint színpadra lép többek között a Manic Monday, a Sunday Brunch, a Grunting Pigs, a Kellene Kis Kert, a Zénó Elektrik és a Zaporozsec akusztik is.