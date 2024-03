Körmendre, Kámba, Sárvárra az elsők között, még március első napjaiban megérkeztek a gólyák, a március 15-i hosszúhétvégén pedig látták már a költözőmadarakat többek között Lukácsházán és Sótonyban, minap pedig Toronyból kaptunk fényképet arról, hogy a pár elfoglalta fészkét. – Harminc évvel ezelőtt április elején-közepén érkeztek meg hazánkba a gólyák, egy jó évtizede ez az időpont március végére tolódott. Az idén még ehhez képest is korábban jöttek. Ezt a változást érdemes utánkövetni, dokumentálni – mondta Dr. Kóta András, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület vasi csoportjának titkára. Hozzátette: mivel hamarabb állnak párba és raknak tojást a gólyák, a fiókák kelési ideje is előrébb tolódik. A tavalyi csapadékos és a tavalyelőtti aszályos esztendőben bebizonyosodott: a madarak alkalmazkodási képessége jó, csak nagyon nagy lehűlés és húsz centis hó ne jöjjön. Táplálékot könnyen találnak maguknak, sok esőzés után kialakult pocsolyás, belvizes területeket különösen kedvelik.

Dr. Kóta András szólt arról is: talán soha annyi fészekfelújítás nem történt egy tél alatt Vasban, mint most. Az E.ON és az Őrségi Nemzeti Park munkatársai a szakmai ajánlásokat, illetve a saját- és a lakossági tapasztalatokat figyelembe véve tette biztonságosabbá a fészkeket. Így volt ez például Szombathelyen az Árkádia Bevásárlóközpontnál is, ahol az egész oszlopot kicserélték. A szakértő rámutatott: egy-egy fészek akár több mázsát is nyomhat, ha ez földre esik, tragédiát okozhat. Pozitívum az is, hogy egyre több a szigetelt, gólyabiztos villanyoszlop.

Ha valaki érkező gólyát lát, jelentheti a gólyales applikáción: ez nagy segítség a szakembereknek, és egyúttal hozzájárulhat az egyesület tudományos kutatásaihoz is. Dr. Kóta András azt kéri: aki gyűrűt lát a gólya lábán, azt külön jelezze. Az alapján be tudják majd azonosítani, honnan jött és mekkora utat tett meg a fehér-fekete madár Vas vármegyébe.