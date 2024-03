„Sokan lettünk, kellett a hely. Így már elférünk.” – ezek a mondatok is szerepeltek az iskolai életet bemutató diasoron, amelyet a másodikosok műsora alatt vetítettek le. Verssel, prózával, népdalokkal is készültek a gyerekek, még a Tolnay-s indulót is elénekelték a vendégeknek hangszeres kísérettel.

Fotó: Ohr Tibor

Tavaly tavasszal kezdődött az építkezés. A régi épület hosszú folyosójára csatlakozott rá az új rész benne új tanteremmel, mosdóval, takarítószertárral, a folyosón öltözőszekrényekkel – utóbbi a szülői munkaközösség támogatásával. A felső szint jelenleg szerkezetkész állapotú. Imre Julianna igazgatótól megtudtuk még, hogy az építkezés alatt ideiglenesen a táncterembe költözött az érintett osztály.

Ágh Péter országgyűlési képviselő emlékeztetett: a második fejlesztés történhetett már meg a gyöngyösfalui iskolában, ami fontos a térség szempontjából, hiszen több településről járnak oda gyermekek. Kiemelte még, hogy a Magyar Falu Programban révén sikerült tető alá hozni az építkezést. – Mindez nagy dolog, hiszen a háború és a szankciós politika okozta nehéz gazdasági helyzetben számos állami beruházást felfüggesztettek. Mégis megtaláltuk a lehetőségét annak, hogy a projekt az ott tanuló gyermekek érdekében megvalósulhasson – fogalmazott.

Rozmán László, a Sárvári Tankerületi Központ igazgatója megköszönte az új épület kialakításához nyújtott segítséget, a pedagógusoknak, tanulóknak pedig azt, hogy az átmeneti időszakot átvészelték.

Inzsöl Richárd plébános áldotta meg az új épületrészt.