A vártnál is nagyobb volt az érdeklődés a szerdai megnyitón: a vármegye, a város és a szakma képviselői járták be a Markusovszky-kórház 11-es Huszár úti épületének második emeletén berendezett gyermek fájdalom ambulanciát; megjelent dr. Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője, az Országgyűlés alelnöke is. A központi helyiséget a színek, a játékok, az otthont idéző berendezés teszi meghitté. Prof. dr. Nagy Lajos, a kórház főigazgatója köszöntőjében kiemelte: – Itt nincsenek nagy gépek, itt a beteg és az őt ellátók kommunikációja kerül előtérbe. Van, amikor nem a kezelés, hanem az emberi tényező segít – húzta alá dr. Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója.Dr. Velkey György kifejtette: korábban az volt a szemlélet: hadd fájjon! Tíz éve léptek rá arra az útra a Bethesda Gyermekkórházban, amely mára átütő eredményt ért el. Akkor ugyanis azt mondták: vegyék figyelembe az egyes igényeket, járjanak utána: miért fáj például a gyermeknek mindennap a feje, a hasa vagy a térde, amikor arra anatómiai magyarázat nincs. Dr. Major János, az intézmény tudományos igazgatóhelyettese pedig arról beszélt, hogy egy korábbi, országos felmérés szerint a tizenéves korosztályban minden tizenkettedik gyermeknek van olyan visszatérő fájdalma, panasza, amely rontja az életminőségét. Kizárólag azokat a krónikus fájdalommal élő gyermekeket fogadják az ambulancián, akiknek legalább három hónapja fennálló vagy rendszeresen visszatérő panaszai vannak, és akiknél szakorvosi vizsgálat már történt, és vagy nem találtak olyan betegséget, amely magyarázza a panaszokat, vagy ha találtak, a fájdalom a kezelés ellenére sem szűnik.

– Attól, hogy nincs szervi oka, még érzik és megélik a fájdalmat – hangsúlyozta dr. Györke Eszter adjunktus, csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos, gyermek hemato-onkológus szakorvos, aki mintegy másfél évvel ezelőtt egy előadáson találkozott ezzel a szemlélettel, kezelési módszerrel. Akkor úgy érezte, számos kérdésre megtalálta a választ. Akár akut fájdalmat – ilyen például egy hasmenéses vírus – követően is olyan tényezők érhetik a gyermeket, amelyek alapján az ő megmaradt és nyitva maradt fájdalomkapuján keresztül a fájdalompályája megerősödik, és a végén már nemcsak vírusok, baktériumok vagy szervi megbetegedések képesek kiváltani az ő fájdalmát, hanem tulajdonképpen minden, ami stresszreakciót vált ki a szervezetében. Ez lehet a reggeli indulás az iskolába is – magyarázta.

– Amikor minden biológiai tényezőt kizártak, a pszichoszociális részt mérik fel – mennyit járt a gyermek iskolába, mi a helyzet a barátaival és a hobbijával. Jövő szerdán kezdődik meg a rendelés a 11-es Huszár úton kialakított gyermek fájdalomkezelő ambulancián, ahol kizárólag teljeskörű szervi kivizsgálást követően, szakorvosi beutalóval fogadják a gyermekeket és családjukat. Időpont az interneten, e-mailen keresztül kérhető, és a kérdőívek kitöltése után kapható. A kezelésen a család minden tagjának – szülőnek és testvérnek – jelen kell lennie. Ez nem gyors vizit, hanem többórás közös találkozás lesz.