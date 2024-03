Napjainkban a vonzó, nőies megjelenésnek elmaradhatatlan része a dús, fényes haj. Ha hajad fakó, töredezett, netán hullik is, változtatni kell. Nagyon fontos a megfelelő táplálkozás. A stressz is képes roncsolni a hajunk állapotát. Szülést követően ugyancsak gyakori probléma a fénytelen, fakó haj – amihez gyakran hajhullás is társul. Vitaminokkal három hónap után látványos változást érhetünk el. A kollagén fontos alkotóeleme többek között a csontjainknak, az izmainknak, a bőrünknek, sőt a körmünknek, a hajunknak is, ezért a kollagén hatása az egész testünkön megfigyelhető – figyelmeztet a szakember, hozzátéve:

– A kollagén mennyisége az életkor előrehaladtával és a káros külső tényezők hatására csökken a szervezetünkben. Talán kevésbé ismert, de a fényes, dús haj is a kollagén hatása, mivel ezek is a testünkben található kollagén mennyiségétől függnek – hangsúlyozza Selymes Dietmar. Apró trükköket is megoszt – amelyekkel szintén nagyon sokat lehet javítani a hajunk állapotán:

– Éjszaka kössük fel a hajunkat laza copfba, ezzel elkerüljük a folyamatos súrlódást, így a hajszálakat védjük a külső hatásoktól. A párnahuzatot cseréljük le selyemre. Ez hihetetlen előnyökkel jár a haj, a bőr, az alvás minősége és az allergiás tünetek szempontjából.

A megfelelően kiválasztott párnahuzat hatalmas változást hozhat a bőr rugalmasságában, a haj egészségében. Nem jó fejjel lefelé hajat mosni, hiszen a hajszál szerkezetét ezzel roncsoljuk. Mindig hátradöntött fejjel tegyük. Hogy a hajkoronánk ne váljon hosszú távon sprőddé, minden hőformázásnál külső védőpajzsnak kell védenie őt, amit hővédő készítmény használatával érhetünk el.

