Szombathely, Agora – Savaria Filmszínház: Dűne – Második rész 20.00 (amerikai sci-fi) – Kung Fu Panda 4. 16.00 (amerikai–kínai animációs kalandfilm) – Most vagy soha! 17.45 (magyar történelmi kalandfilm, akciófilm) – A róka 15.30 (feliratos, osztrák– német háborús filmdráma) – Vaskarom 20.15 (angol–amerikai életrajzi dráma; A texasi Fritz Von Erich több világbajnoki címmel rendelkezett, és forradalmasította az amerikai pankráció világát. Nemcsak a ringet és az üzleti életet vezette kemény kézzel, a családban is igazi patriarcha volt, megszállottan dolgozott azon, hogy a fiai átvegyék majd tőle a birodalmat.) – Exhibition on Screen: Cézanne – Egy élet portréi 18.00 (színes, angol dokumentumfilm) Cinema City (Savaria Plaza): Kung Fu Panda 4. 16.30, 18.30 (amerikai–kínai animációs kalandfilm) – Kung Fu Panda 4. 3D 14.30 (amerikai– kínai animációs kalandfilm) – Artúr, a király 15.50, 20.10 (amerikai kalandfilm) – Most vagy soha! 14.15, 17.00, 19.45 (magyar történelmi kalandfilm, akciófilm) – Baghead – Holtakkal suttogó 20.30 (amerikai horror) – Dűne – Második rész 13.00, 16.15, 19.30 (amerikai scifi) – Kutya és macska 14.00 (francia családi vígjáték) – Imádlak utálni 18.00 (amerikai romantikus vígjáték) Szentgotthárd, Csákányi László Mozi: Most vagy soha! 17.00 (magyar történelmi kalandfilm, akciófilm)