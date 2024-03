Elég egy rövid utazást tenni Vas vármegyében, máris bebizonyosodik: bár manapság mindenki mobiltelefont használ, a nyilvános fülkék nem tűntek el a közterületekről. Először Csörötneken próbáltunk ki egy utcai telefont, kerregő hangot adott, vonal nem volt. Rábagyarmaton és Rátóton is van hasonló készülék: retró fülkéje van mindkét településnek, látszik, hogy egyik sincs napi használatban. Harasztifalu szépen gondozott falu: a központban buszmegálló és vegyesbolt, közvetlenül mellettük ott a telefonfülke, ami hozzátartozik a faluképhez.

Forrás: Szendi Péter



Valamikor kártyával működött a fülkében lévő készülék, most segélyhívásra használható, de közérdekű telefonszámok is hívhatók, például az ügyfélszolgálat, a telefonos hibabejelentés és a belföldi tudakozó. - Szinte senki nem használja - mondta egy helyi hölgy - a gyerekeknek viszont nagyon jól jön, ha bújócskáznak. Körmenden a posta mellett is van egy ugyanilyen régi kártyás telefon, de az igazi különlegesség " az érmés" fülke ennek hátoldalában. Tízes, húszas, ötvenes, százas és kétszázas pénzérmével lehet használni, de egy és két eurót is elfogad, hiba nélkül működik.

Magyarország egyik legnagyobb távközlési szolgáltatójától megtudtuk: 4331 darab nyilvános távbeszélő-készüléket üzemeltetnek országosan, Vas vármegyében 194-et. A vállalat fenntartásában nincs olyan készülék, amely bankkártya elfogadására alkalmas. Országosan 2649, Vas vármegyében 66 készülék működik pénzérmével. A telefonkártyát 2011-ben, a kódos hívókártyákat 2021-ben kivezették. A korábban kártyával működő készülékekről a jogszabályban előírt segélykérő hívásokon felül a díjmentesen hívható telefonszámok érhetők el. Mára havonta átlagosan kevesebb mint fél óra egy nyilvános készülék használati ideje. Egy fülkéből havi átlagban valamivel több mint 40 hívást kezdeményeznek. Annak ellenére, hogy a mobilhasználat miatt az utcai telefonok forgalma jelentősen visszaesett, a nyilvános készülékekről még mindig érkezik - havonta átlagosan egy - hívás az ingyenesen hívható segélyhívó számokra.

A nyilvános telefonok használata a 1990-es évek végén, 2000-es évek elején volt a csúcson, akkor egy nyilvános készülékről átlagban havonta több mint 10 órát telefonáltak az ügyfelek. Öt évvel később az átlag 6 órára csökkent, 2010-re pedig alig volt több másfél óránál. A telefonfülkéket a szolgáltató rendszeresen ellenőrzi, takarítja, illetve lakossági bejelentésekre soron kívüli takarítást rendel meg, ilyen módon igyekszik a telefonfülkéket rendben tartani, a szennyezéseket eltávolítani, a rongálásokat javítani.