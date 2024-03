Idén is volt már baleset

Habár még csak kora tavasz van, sajnos idén is már történt motoros baleset Szombathelyen. Egy fiú haladt járművével Sé felől Szombathely irányába, amikor egy személyautó érkezett az ellenkező irányból, sofőrje balra akart kanyarodni, s nem vette észre a motorral közlekedőt. Az ütközést nem lehetett elkerülni, a vétlen járművezető megsérült, kórházba került. A motorkerékpáros balesetek gyakori okai közé tartozik a sebességhatár átlépése, a szabálytalan irányváltoztatás és előzés, a haladás és kanyarodás szabályainak figyelmen kívül hagyása.

Sokkal nagyobb a kockázat

A motorosok baleseti kockázata meghaladja a gépkocsivezetőkét, mivel nem élvezik a biztonsági övek, légzsákok és a gépjármű-karosszéria által nyújtott védelmét. Az Európai Unió adatai szerint a motorosok halálozási kockázata átlagosan 18-szor nagyobb, mint a gépkocsivezetőké. Ennek oka részben abban rejlik, hogy a motorosok kiszolgáltatottabbak, és nincsenek passzív biztonsági megoldások, mint az autókban. Emellett a legtöbben csak tavasszal veszik elő a járművet, időközben pedig megkopik a vezetési készség, a sofőr kiesik a rutinból.

Ezek a tényezők összességében jelentősen növelik a baleseti kockázatot. Az esetek 75 százaléka során a motoros egy másik járművel, 25 százaléka során pedig egy rögzített tárggyal (például fával, oszloppal) ütközik. A balesetek elkerülése érdekében néhány alapvető tanácsot érdemes megfogadni a két keréken közlekedőknek: kizárólag kifogástalan műszaki állapotú motorkerékpárral induljanak útnak, és mindig használjanak megfelelő védőfelszerelést; különösen fontos a jó minőségű bukósisak viselése, amely jelentősen csökkentheti a sérülések kockázatát.

Ne vezessünk megszokásból vagy rutinból, mindig legyünk figyelmesek és éberek az úton! – tanácsolják, mint ahogy azt is: minden előzést vagy kanyarodást fokozott figyelemmel és körültekintéssel végezzünk, az út-, a terep- és a látási viszonyoknak megfelelő sebességet válasszunk! Mindig tartsuk be a közúti közlekedés szabályait, és legyünk körültekintőek a forgalomban! Fontos kiemelni, hogy a fekete motorosruhák stílusosak lehetnek, de közlekedésbiztonsági szempontból roppant veszélyesek, hiszen csökkentik a láthatóságot, ami végzetes következményekkel járhat.

A rendőrség tanácsai motorosoknak

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívásában hangsúlyozza: az autósoknak, kerékpárosoknak és gyalogosoknak is fel kell készülniük a motorosok jelenlétére az utakon. Az idény kezdetét követően egy rövid időnek el kell telnie ahhoz, hogy az autósok hozzászokjanak a motorosok jelenlétéhez az utakon. Az autósok számára megfogalmazott rendőrségi ajánlások között találjuk azt is: előzés előtt mindig nézzünk hátra, és győződjünk meg róla, hogy nincs-e motoros a közelben. Figyeljünk az oldalra is, és ne hajtsunk ki melléjük hirtelen. Tartsunk megfelelő követési távolságot a motorosok mögött, hogy elegendő időnk legyen reagálni, ha váratlanul lassítanak vagy megállnak. Kerüljük a gyors és hirtelen manővereket, különösen olyan területeken, ahol sok motoros közlekedik! – írták. Végül, de nem utolsósorban, mindannyiunk felelőssége, hogy tiszteletben tartsuk egymás jelenlétét az utakon és segítsük elő a biztonságos közlekedést mindenki számára. Legyünk figyelmesek, és vigyázzunk egymásra az utakon! – hívja fel a figyelmet a rendőrség.

Autósként is oda kell figyelnünk

