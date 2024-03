A Szent Anna Ház nyugdíjasai nagy feladatra szánták el magukat: Vass Péter – az intézmény vezetője – kezdeményezésére Guiness-rekordot döntenének. Már el is kezdték horgolni a világ leghosszabb sálját, sőt már Békéscsabáról és más nyugdíjasközösségek, idősotthonok lakóitól is kaptak kész sálakat. Most 600 méternél tartanak, de a cél nem kevesebb, mint a 2000 méter elérése. A rekordkísérlet fantasztikus lehetőség a közösség összetartásának és kreativitásának megmutatására, és arra, hogy maradandót alkossanak.

Vass Péter elmondta: – Aki csatlakozni szeretne a kötéshez, horgoláshoz, nem kell mást tennie, mint nekilátni – és egy 10 centiméter széles, bármilyen színű, mintázatú sálat készíteni. Nagyon szeretnénk, ha a végeredmény egy hosszú, színes, akár nevekkel, emblémákkal ellátott sál lenne. Ilyen nagy munkához rengeteg fonalra lesz szükségünk, nagyon szívesen fogadunk ilyesfajta felajánlásokat is a Szent Anna Házban.