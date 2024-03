Idilli környezetben a Szalafő-Pityerszeren kialakított skanzennél immár hagyományosan rendeztek húsvétváró programot nagyszobaton. Kézművesek, őstermelők kínálták portékáikat, mellette pedig a műemlékegyüttesnél tárlatvezetésre és gyermekműsorokra invitáltak, az európai bölényekhez is elsétálhattak a családok. Gryllus Vilmos előadására ezúttal is megteltek a padsorok, de az Őrségi Kistérségi AMI citerazenekar és az Alszer 12. zenekar is fellépett, Varga Janka Lujza és az Ütős Ötös Lánykák vasi népdalokat énekeltek.