Vannak az életünkben örök történetek, 1848. március 15. eseménysora ilyen. Ha nem is Petőfi ifjonti hevületével, de a magunk módján mi is elszavaltuk néhányszor a Nemzeti dalt, mert így tette ezt régen az apánk, az öregapánk, meg a dédöregapánk. Felerősítettük hangunkat, szívünket a büszkeség köntösébe zártuk és kimondtuk: Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő, most vagy soha! Március 15-én, 1848- ban borús volt az ég, mérsékelt intenzitással, de egész nap kitartóan esett. Mintha a menny is siratta volna a jövendőt. Nem mondjuk ki, de tudjuk: nagy történetek mindig ott születnek, ahol az örök emberi érzés a végtelenséggel érintkezik. Ki tudná szebben mondani, ki tudná jobban megüzenni a jövőbe, mint maga Petőfi: Szabadság, szerelem! E kettő kell nekem. Ez a történet végtelen és örök.