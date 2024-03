Nem szokványos látvány fogadta Gerencsér Zsolt sportvadászt, aki szombat reggel bakmegfigyelés során találkozott össze egy farkassal Ácsnál. A farkas először nyulat, majd őzeket hajtott, de a vadász jelenléte se nagyon zavarta - írja a Kemma alapján a kisalfold.hu.

A farkas nem zavartatta magát

– Éppen az egyik útról kanyarodtam rá a másik földútra. Ekkor pillantottam meg, ahogy egy nyulat hajt. Nem volt egy ijedős fajta, utána ott nézett engem 50 méterről, majd elment az erdő felé – kezdte a nem mindennapi élményt mesélni Zsolt, aki nem hagyta ennyiben a dolgot, megindult felé, hogy elé tudjon kerülni, de addigra az állat már az erdőben volt.

A farkas az erdőben már őzeket hajtott. Zsolt elmondása szerint nagyon ki volt fáradva, lógott a nyelve.

Fotó az Ács környékét járó farkasról. Fotó: Kemma

Gerencsér Zolt szerint az is elképzelhető, hogy Szlovákiából jöhetett át a Dunán. Egyelőre az is kérdéses, hová tarthat. A vadász elmondása szerint, ha talál elég élelmet, még az is előfordulhat, hogy itt marad, de szerinte az lenne a legjobb, ha továbbállna.

A sportvadász hozzátette, hogy volt tudomásuk a farkasról, mert a társaság, amelynek a tagja, levélben arról kapott tájékoztatást, hogy a Duna-parton, Ács és Gönyü között láttak farkast. Kérték a vadászokat, hogy fokozottan vigyázzanak rá, ha meglátják.