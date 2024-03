Néhány helyen árvácska, százszorszép és kulcsvirág is volt a kínálatban, ezeket kora tavasszal már ki lehet ültetni, bírják a mostani, változékony időjárást is. Gagyi Etelka Erdélyből jött árusítani Körmendre, de gyakran előfordul például Sopronban is. Legalább harmincféle facsemete és oltvány közül lehetett nála választani. Megtudtuk: a bogyós növényeket keresik a legtöbben, az egyik legnépszerűbb a ribizli, de sokan viszik az egrest is. – Van fagytűrő sárgabarackunk, ezt jó szívvel ajánlom mindenkinek. A málnafa igazi különlegesség, Magyarországon kevésbé ismert, de nálunk, Erdélyben megszokott és nagyon jól bevált – fűzte hozzá az árus, aki a mandulától kezdve az eperfán át a datolyaszilváig mindenhez tud fűzni egy-egy megszívlelendő jó tanácsot a vevőknek. A zöldség- és gyümölcspiacon is árubőség van, Molnár Tímea pultjánál álltunk meg egy szóra, miközben szembe találtuk magunkat jó pár doboznyi mosolygós eperrel. A tavaszi frissekből egyelőre salátát, medvehagymát és retket láttunk. A barka már néhány héttel ezelőtt állandósult a piacon, keresik, szeretik az emberek, ahogy az élénksárga, mutatós aranyesőt is.