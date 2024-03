Már csak néhány napot kell várni, és megkezdődik a Tündérszépek 2024 szépségversenyre jelentkezők fotózása. Az elmúlt hetekben tippekkel jelentkeztünk, szakembereket kerestünk meg, hogy javaslatokkal lássuk el a fotózásra érkezőket. Markó Évától megtudtuk, hogyan sminkeljük magunkat egy fotózásra, vagy azt, hogyan legyen bomba alakunk a versenyre. Szendi Péter fotóriporter arról beszélt, hogyan lehet jó felvételeket készíteni a Tündérszépek versenyzőiről. Esztergályos-Stankovics Beáta többszörös szépségkirálynő sok hasznos tanács mellett elmondta, miért érdemes jelentkezniük a Vas vármegyei lányoknak a Tündérszépekre. Még te is lehetsz Vas vármegye legszebb lánya! Ha kedvet kaptatok, nem kell mást tenni, mint nevezni, mielőtt betelnek a helyek. Saját portfólióval is lehet nevezni, de a megmérettetés arra is alkalmat nyújthat, hogy profi fotós fényképezőgépe előtt bizonyítsuk rátermettségünket és mutassuk meg formás idomainkat. A regionális előválogató április 8-án indul, abba a fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. Fontos tudni: a zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul! Az első jelentkezőket már telefonon értesítettük, ők a napokban már érkeznek a szombathelyi stúdióba. Három szettben kapjuk lencsevégre lányokat, a fotósorozatokat a vaol.hu oldalon is közzéteszszük.