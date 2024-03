Rögtön az első produkció megalapozta a jó hangulatot, ami aztán ki is tartott a rendezvény végig. Megtelt érdeklődőkkel a zarkaházi Szily-kastély nagyterme. - Itt most tényleg a részvétel a lényeg, várjuk az újonnan csatlakozókat is – mondta Mészáros Róbertné Magdolna főszervező, a nyugdíjas szövetség megyei alelnöke. - A szabadidő hasznos eltöltése nagyban hozzájárul az egészséghez - tette hozzá Molnár Árpád, a szövetség elnöke, aki büszkén mesélt arról is: az országos megmérettetésen évről évre szép sikereken érnek el a vasiak, talán idén is így lesz.