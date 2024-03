A Fidesz és a KDNP ünnepi programja a Vasi Skanzenben folytatódott, ahol sor került a kishuszárok avatására.

- Több, mint 10 éve hagyomány, hogy március 15.-én felavatjuk a kishuszárokat. Ebben pedig rendre az egyesületünk tisztikara, valamint a Reményik-iskola nevelőtestülete működik aktívan közre. Így lesz ez most is. Fontos, hogy ezt az eseményt Hende Csabának köszönhetően a magyar kormány is támogatja – fogalmazott Sátory Károly, a Klapka György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület vezetője, aki után a korábbi honvédelmi miniszter, az országgyűlés alelnöke köszöntötte az avatásra felsorakozott gyerekeket.