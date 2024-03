A cukrászdákban általában március 15-e környékén veszik fel a fagylaltot a kínálatba, legalábbis ez volt a jellemző az utóbbi években. De ahogy kisüt a nap, és eléri a hőmérő higanyszála a 10-12 Celsius fokot, már keresik - sőt egyenesen követelik - a fagyit a édesszájú vásárlók. Ez idén így volt: rekordmeleg volt februárban, így szinte törvényszerűnek mondható, hogy a fagyi-szezonnak is előbb kellett indulnia. Körmenden, az egyik nagy múltú cukrászdába néztünk be, kilencféle fagyi volt a pultban, a túrórudit leszámítva klasszikus ízek.

Klasszikus ízekkel robbant be a fagyi-szezon

Forrás: MW/archív

A klasszikus ízek mellett próbálkoztunk különlegességekkel is

- 1990. augusztusi elsején nyitottuk meg családi cukrászdánkat, az első recepteket Ausztriából kaptuk. A nyitáskor egy osztrák cukrászt hívtunk bemutatót tartani. Eleinte apukám - vagy ahogy mindenki ismerte, Zoli bácsi - főzte a fagyit, mindig éjjelente. Sajnos, ő már 18 éve meghalt, de az örökséget visszük tovább. A klasszikus ízek mellett próbálkoztunk különlegességekkel is, de az alap a kezdetektől ugyanaz: puncsnak, vaníliának, csokoládénak, karamellnek, epernek és citromnak mindig kell lennie a pultban.

Nem számít, ha hűvösebb van: ha csak egy gombócot is, de „kisír” magának minden gyerek

Forrás: Unger Tamás

A tapasztalat az, hogy a megszokott ízekre esküszik az emberek többsége. A extra, extrém fagylaltoktól sokan megrettennek: vagy azért, mert nem vagy csak nehezen tudják kimondani a különleges fantázianevet vagy azért, mert el sem tudják képzelni, miből is áll és milyen ízű pontosan az adott fagyi - tudtuk meg Hendawy Zsanett üzletvezetőtől, aki azt is elárulta: az évek során volt náluk epres sajttorta, meggyes mákos, rózsa, ibolya, szilvásgomóc, almáspite, vörösboros málna, jázminos zöldtea, epres túrógombóc és bodza fagyi is, hogy csak néhány izgalmas ízt említsünk a sok közül. De a legnagyobb kuriózum, a legelképesztőbb íz, a paradicsom-fagyi volt, ezt még Zsanett édesapja főzte soksok évvel ezelőtt. Egy ismerős megkóstolta, és azonnal rávágta: ehhez már csak egy szelet sonka kellene a tökéletes összhatás kedvéért.

A fagyi-nagyüzem húsvét táján indul, bár ez is időjárás függvénye. Kell, hogy tartósan beálljon a jó idő, akkor kapós lesz a fagylalt. A körmendi cukrászdában 400 forint egy gombóc fagyi, tavaly is ennyi volt, idén is szeretnék ezt az árat tartani.