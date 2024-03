A riasztással nem lőttek mellé, az Időkép beszámolója szerint a Balatonnál akkora a köd, hogy a víz és az ég látványa gyakorlatilag egybeolvad. Ilyenkor akár percek alatt képes drasztikusan lecsökkenteni a közlekedési látótávolság, ez pedig megnöveli az ütközések és balesetek kockázatát az utakon. Érdemes megfogadni a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság tanácsait, hogy biztonságban hazaérjünk ködfoltos időkben is.

Ködben csak ködlámpa vagy tompított fényszóró használható! Forrás: MW-archív

Ködben nincs száguldozás

Elsősorban „félhomályban” nem megyünk gyorsan, azaz ködben mindenképp csökkentünk kell a jármű sebességét. A KRESZ kimondja, hogy mindig látási viszonyoknak megfelelően kell közlekednünk, tehát ha alig látunk ki az autóból, akkor bátran mehetünk harminccal is ötvenes táblánál, hiszen az időjárás ezt indokolja. A nagyobb követési távolság is alapvető ilyen körülmények között, a rendőrség azt ajánlja, hogy legalább akkorát tartsunk, amennyivel haladunk – azaz 50 km/h esetén legalább 50 méterrel maradjunk le az előttünk lévőtől.

Minden balesetveszélyes manővert redukáljunk le, tartózkodjunk az előzéstől is. Azt is fontos kiemelni, hogy sűrű ködben nehezebb észrevenni a gyalogosokat és a biciklivel haladókat is, tehát alapvetően nagyobb koncentrációt igényel a vezetés, érdemes gyakrabban pihenőt tartani, főként hosszú utazás során zajlik a vezetés ködben.

Az autónk láthatósága prioritás ilyen időjárás esetén. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a fényszórókat, az irányjelzőket és a szélvédőt is tartsuk tisztán – eleve nehezített terep a ködben vezetés, hát ha még az ablak is koszos és alig látunk ki rajta... Ha van, érdemes használni a ködlámpát, ha nincs, akkor a tompított fényszórót. Arra viszont különösen figyeljünk oda, hogy a távolsági fényszórót, vagyis a reflektort kifejezetten tilos használni, mert az a köd visszaveri a fényt, ezáltal egy vakító fallal találja szembe magát az autós.