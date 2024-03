Tizenegy napirendi pont szerepel a szombathelyi közgyűlés csütörtöki ülésére szóló polgármesteri meghívón. Az elmúlt egy hétben az borzolta a kedélyeket a városban: míg országos kitekintésben az óvodapedagógusok bruttó átlagbére 630 ezer forintra emelkedett, az Szombathelyen mindössze csak 582 ezer forint - derült ki Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár leveléből.

László Győző alpolgármester kedden rendkívüli sajtótájékoztatón visszautasította azt, hogy visszatartották volna az óvodapedagógusoknak járó pénzeket, szerinte aki mást mond, hazudik. A baloldali városvezetés és a köznevelésért felelős államtitkár közötti pénzügyi vita is téma lehet a két ülés között történtekről szóló beszámoló napirendjénél csütörtök délelőtt a városháza nagytermében.

A nyáron folytatódhatnak a felújítási munkálatok az épületben

Fotó: VN-archív/UT

A közgyűlési előterjesztésből megtudtuk még: a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola tulajdonában álló, egykori MMIK-épületet a nyári hónapokban felújítják. Az ingatlant június 1-jétől augusztus 31-éig nem használhatják a bérlők. Így a Mesebolt Bábszínház is ideiglenes helyet keres: a Szova NZrt. üresen álló, Welther Károly utcai épületébe költözhet át a társulat - erről is dönthetnek csütörtökön a képviselők. Ugyanennél a napirendnél lesz téma: módosíthatják a Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Szövetsége és az önkormányzat közötti feladatellátási megállapodást. A korábbi években 1 millió forinttal, tavaly 1,5 millió forinttal, idén pedig - az elfogadott költségvetés szerint - már 3,5 millió forinttal támogatja a város a szervezetet. Eszerint változhat a várossal kötött szerződésük is.

Speciális diétára szoruló gyermekek támogatásáról is határozhat a közgyűlés: az önkormányzati fenntartású óvodákban kilenc gyermeket, a Szombathelyi Tankerületi Központ és a Vas Vármegyei Szakképzési Centrum fenntartásában működő általános és középiskolákban további kilenc diákot érinthet az intézkedés. A város évente gyermekenként 60-100 ezer forintot adhat a támogatást igénylő, s arra jogosult családok számára - ha a javaslatot jóváhagyják.

A Városligeti Sporttelepet ingyenes használatba kaphatja meg a Szombathelyi Crushers Amerikai Football Egyesület

Fotó: VN-archív/Szendi Péter

A Markusovszky utcai Városligeti Sporttelepet a Szombathelyi Crushers Amerikai Football Egyesület gondjaira bízhatják 2024. április 1-jétől 2025. szeptember 30-áig - amennyiben támogatják a szervezet kérelmét. Az ingatlan ingyenes használatáért cserébe a sportegyesületnek az épületen karbantartási és korszerűsítési munkálatokat kell majd elvégeznie. A felsorolásban szerepel a kiszolgáló helységekben lévő szaniterek cseréje, a falak javítása és festése, valamint a padlózatban meglévő esetleges sérülések javítása is.

Zárt ajtók mögött szavazhat a testület a Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatói álláshelyére meghirdetett pályázatról és a Prenor Kft.-t érintő döntésekről is.