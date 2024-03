A gyerekek műsora után a szabadságharcosok domborműve előtti téren folytatódott a megemlékezés. Fehér László polgármester ünnepi beszédében azt hangsúlyozta: - a kokárda jelenti a tavaszi ébredést, a szabadságvágyat. Jelenti az egyetértés, az egyet akarás ünnepét. - Tanulhatunk a márciusi ifjaktól, hiszen ők hittek abban, hogy kitartással, egyet akarással megvalósítható a közös cél, amit kitűztek maguk elé. Számomra március 15-e üzenete ez is: küzdjünk közösen a céljainkért, örüljünk annak, amit elértünk és küzdjünk azért, hogy a miénk is maradjon. Soha ne feledjük, hogy összefogással nagy dolgokra vagyunk képesek – húzta alá. Majd így folytatta: - Ma is a szabadság, az egyenlőség és a testvériség eszméi a legfontosabb értékek, amelyekre építhetjük a jövőnket. Felelősek vagyunk egymásért, egyénenként és közösségben, nemzetben egyaránt.

– Amikor március 15-ére emlékezünk, nemcsak a múltra kell gondolnunk, hanem a mát és a jövőt is szem előtt kell tartanunk – zárta gondolatait Fehér László, Celldömölk polgármestere.

Az ünnepi műsorban közreműködött Pesti Arnold, a Celldömölki Városi Általános Iskola tanára, és a város általános- és középiskolás diákjainak csoportja.