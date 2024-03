Másfél hónapja írtunk róla, hogy óriási szakadék tátong Szombathely határában, a Rozsnyó utcában. A padka is be van szakadva és az aszfalt széle is le van töredezve, a lyuk körülbelül 20-25cm mély. Kanyarodáskor nagyon könnyű belehajtani az óriási lyukba, ami nagy károkat tud okozni a járművekben. A nyomok alapján sokan pórul is jártak. Nos, a helyszínről jelentjük, hogy a hatalmas kátyú továbbra is ott tátong, szóval aki erre jár, óvatosan vezessen!

Forrás: Horváth Balázs

