Macskás család vagyunk, ami azt jelenti, hogy az otthonunk fura ura a négyéves kandúrunk, Cicó, aki egyértelműen diktatórikus módszerekkel uralkodik birodalmában. Még azt is őkelme határozza meg, hogy az „alattvalói” mikor simogathatják meg. Az önbizalommal telt viselkedésével amúgy nem is lenne probléma, ám mostanában felvett egy új, eléggé zavaró szokást: éjjel kettő és három óra között ezerrel dorombolva ugrik fel az ágyunkra és az orrával bökdösve szabályosan kiköveteli a hízelgést. Mármint a mi részünkről. Nem vagyok egy nagy „macskasuttogó”, ezért most írásban üzenném Cicónak, hogy éjszaka aludni kell, nem a gazdikat zargatni. Remélem, „olvassa” e sorokat, mert ha nem, akkor legközelebb csak annyit mondok neki éjjel kettő órakor: SICCCC!