Varga László egyesületi elnök ismertette a napirendi pontokat. Tagfelvételről szavaztak elsőként: Varga Milán új belépő tagságáról döntöttek. Horváth Péter parancsnok folytatta a szakmai beszámolóval, és értékelte az önkéntesek elmúlt évi tűzvédelmi tevékenységét. Elhangzott: viszonylag nyugodt évet zártak, 2023-ban 12 riasztást kaptak, vonultak CO-szivárgáshoz, műszaki mentéshez, szivattyúzáshoz és tűzesethez is. A parancsnok hangsúlyozta: Vép és Bozzai területén továbbra is tilos az égetés. Később az idei terveket is ő ismertette.

Pájer András parancsnokhelyettes a tavalyi év pénzügyi beszámolójával készült. Varga László a beszerzéseket részletezte: eszközöket, védőfelszereléseket is vásároltak, és szinte mindenkinek sikerült megújítani a gyakorlóruházatát.

Együttműködési megállapodást írt alá a szervezet Kenéz önkormányzatával – ezt is megszavazták az egyesületi tagok. Ahogy a szerződésben szerepel: a cél a faluban élők életminőségének javítása azzal, hogy az ÖTE, a kenézi önkormányzat és a lakosság kapcsolatát szorosabbra fűzik. A falu határában a nagy mennyiségű csapadék által keletkezett belvízhelyzet többször okozott kárt – a megállapodás révén a tűzoltók beavatkozását igénylő eseményeket gyorsabban, hatékonyabban lehet majd intézni a jövőben. Ahogy eddig, úgy a jövőben is részt vesznek a Vép-Bozzai önkéntesek a kenézi falunapon, egyéb eseményeken – hangzott el. Horváth Lászlóné, Kenéz polgármestere megköszönte a közgyűlésnek, hogy egyhangúan elfogadták a megállapodást. Amikor Kenéz bajban volt, az ÖTE Vép-Bozzai tagjai mindig szívvel-lélekkel segítettek, mondta.

A tanácskozáson részt vett Kovács Péter polgármester, Héra-Csizmadia Fanni, Bozzai polgármestere és Bognár András tűzoltó őrnagy, a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka is.