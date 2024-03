Olvasónk megkeresett minket, hogy ha járjunk utána, vajon mekkora probléma, ha bevásárlás közben a gyerekünk megeszik valamit, de a pénztáránál kifizeti? Azaz: megeheti, vagy sem a fél kiflit?

Több kisgyermekes anyukával beszélgetve, kiderült, hogy ez egy nagyon megosztó téma. Megeheti a kiflit

Érdekes a téma: megeheti a gyerek a kifli felét a boltban?

Mindennapos a nagyobb boltokban, hogy az emberek néha már a kasszánál kibontják vagy fogyasztják az árut, például üres túrórudis papírokat, vagy félkifliket, és aztán megjegyzik, hogy "volt két ilyen is" vagy "egyet már megettünk". Általában kifizetik az általuk fogyasztott terméket, de vajon csak oké mindez, ha a fizetés megvalósul? Vagy ez a helyzet mégis valahol határeset?

Gyerekek, kis kalandorok és gondoljunk csak bele, egy 1-2 éves apróság számára a hosszas bevásárlókocsiban ücsörgés már önmagában kihívást jelent, nemhogy még a boltok csábító polcai között sétálgatni! Rágcsálásuk pedig - igen, mi, felnőttek is tudjuk -, nem csak az éhség ellen jó, hanem a bosszúság, a unalom ellen is igazi csodaszer. De vajon ez elég ok arra, hogy szegjük a legfontosabb szabályokat? Na, ezen elgondolkozhatunk!

Megkerestünk több üzletláncot, és kiderül, nagyban függ a jóindulattól és az emberségtől az üzletpolitika

- A termék fizetés nélkül történő elfogyasztása szabálysértések minősül, de megértjük, hogy lehetnek olyan élethelyzetek, amikor a termék elfogyasztása megelőzi annak kifizetését, például rosszullét vagy síró gyermek. A hipermarketünk olyan esetekben nem indít eljárást, ha észleljük, hogy a vásárlónak szándéka megvásárolni a terméket, vagyis a termék csomagolását a kosarába vagy a kocsijába helyezi és azt a pénztárnál kifizeti. Ugyanakkor abban az esetben, amikor a vásárló a csomagolást kiteszi a polcra vagy kidobja, eljárást kezdeményezünk. - osztotta meg velünk az egyik hipermarket

Dr. Horváth Ferenc, ügyésztől megtudtuk:

- Fontos megérteni, hogy az üzletekben a termékek nem a vásárló tulajdonát képezik, amíg azokat ki nem fizeti. Így a megevés ilyen formája jogi értelemben véve lopásnak minősülhet, de ez függ az adott jogrendszer szabályaitól és az eset körülményeitől.

Általánosságban elmondható, hogy amennyiben a gyermek véletlenül vagy figyelmetlenségből vesz el vagy fogyaszt el valamit egy boltban, ahol a szülő vagy a felügyelő jelen van, akkor az eset inkább a jóhiszemű tévedés kategóriájába tartozik.

Boltban evés vagy nem evés: sokak számára lényegtelen, mások számára elvi kérdés, aminek a kapcsán vérre menő viták alakulnak ki, amelyekben mindenki meg van győződve a maga igazáról. A különböző fórumokban akár a majszolás (nem neveljük a gyereket), akár az önmegtartóztatás (éheztetjük a gyereket) elég lehet a „rossz anya” címke beszerzéséhez.

Te mit gondolsz, mi a helyes ezekben a helyzetekben?