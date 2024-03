A város ez évi költségvetésének elfogadásával párhuzamosan február végén a szombathelyi közgyűlés döntött arról is: minden öregségi nyugdíjra, vagy rokkantsági ellátásra, vagy rehabilitációs ellátásra, vagy rokkantsági járadékra, vagy baleseti járadékra, vagy időskorúak járadékára jogosult 10 ezer forint önkormányzati támogatást kap. Az előterjesztésből az is kiderült: a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által nyújtott, 2023. októberi adatok alapján több mint 20 ezer szombathelyit (egészen pontosan 20 121- et) érint a jóváhagyott rendeletmódosítás. Az időskorúak és egészségkárosodottak 2024. évi támogatására az idei költségvetésben jelentős összeget, 201 millió 210 ezer forint forrást biztosítottak. A 10 ezer forintos összeget minden arra jogosult postai úton kapja majd meg – tudtuk meg. A postázás várható költsége mintegy 5 millió forintra rúghat.