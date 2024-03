A megnyitón Kovács Katalin könyvtáros köszöntötte a diákokat, és emlékeztette őket hagyományukra, a könyvtári tárlatokra – tavaly játék mackókat állítottak ki, az idén retró játékokat nézhettek meg és foghattak kézbe. Közülük a legtöbb szüleiknek, nagyszüleiknek lehet csak ismerős, mondta.

„Időutazás” a Bercsényi-iskolában: a diákok kíváncsian ismerkedtek a retró játékokkal

Fotó: Unger Tamás

Beke Eszter igazgató a történelemhez kapcsolódó tárgyakra hívta fel a figyelmet, és arra biztatta a gyerekeket, ha kedvet kapnak a gyűjtemény láttán, válasszanak maguknak ők is hobbit, ami kikapcsol, szórakoztat, és amivel barátokat is lehet szerezni. Horváth Csaba segített a negyedikeseknek felderíteni a hosszú asztalokon elhelyezett, ötvenes, hatvanas, hetvenes években Magyarországon és külföldön gyártott, műanyag fröccsöntött és lemezautókat, köztük egy ritkaságnak számító távirányítós járgányt, katonákat, minimérleget és varrógépet, moncsicsi figurákat, holdautót, dömpert, műanyag katonákat, társasjátékokat és búgócsigát.

Utóbbit látva egy kisfiú felkiáltott: „Ezt még én is felismertem.” A gyűjtő külön szőnyegre gyűjtötte azokat a tárgyakat, amelyekkel játszani is lehet. Két hétig látogatható az iskolában a válogatás, amelynek megtekintésére a város óvodásait is várják.