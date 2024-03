A sajtótájékoztató helyszínéül Bebes István a Batthyány Örökségközpontot választotta, mint mondta, ez a történelmi épület nagyon közel áll a szívéhez.

A polgármester köszönettel kezdte mondandóját. Kiemelte: hálás minden körmendi magánszemélynek, civil szervezetnek, vállalkozásnak, hogy segítették a munkáját az elmúlt huszonkét esztendőben.

- Körmend nagyon messziről indult, számos feladatot kellett elvégezni. Változtak a kormányok, az elképzelések. Gazdasági válság, pandémia és háború nehezítették, nehezítik a munkát, de mindvégig sikeres volt az intézmények fenntartása, működtetése. A szervezett szociális ellátás megteremtésével pedig rendkívül nagyot léptünk előre és óriási hiányt pótoltunk. Voltak könnyebb és termékenyebb időszakok, de nagyon kellemetlen periódusok is, amikor bizony nagyon sok gonddal küzdöttünk, de mindezek ellenére utakat tettünk rendbe, kerékpárút készült észak-déli és kelet-nyugati irányba, csatornahálózatot alakítottunk ki, fejlesztettük a Rába-partot, felújítottuk a kórházat, felépült a piac, megújult a mozi és környéke. Számomra azonban mindig is a szolgálat és az emberek képviselete volt a legfontosabb, a legbüszkébb azokra a dolgokra vagyok, amelyeket a körmendiekkel együtt sikerült elérni - mondta Bebes István, aki örömmel gondol a 2016-ban átvett Prima-díjra, amely a sport területén végzett munkáját ismerte el, de sokat jelent számára az a szakmai díj is, amit kimagasló önkormányzati tevékenységéért vehetett át a magyar belügyminisztertől.

- Nem indulok polgármesterként az idei önkormányzati választásokon, mert érkezett egy felkérés, hogy a továbbiakban külföldön teljesítsek szolgálatot. Ez a terület közel áll a szívemhez, Körmend nemzetközi kapcsolatait, testvérvárosi együttműködéseit is mindig nagyon fontosnak tartottam. Azt hiszem, olyan alapokat hagyok az utódomra, amelyekre lehet építeni és tovább lehet fejleszteni Körmendet - hangsúlyozta Bebes István, aki sajtótájékoztató második részében bejelentette azt is: az önkormányzat TOP-os forrást nyert a mozi közzel szomszédos Bástya utca felújítására. A beruházás során a piaci körforgalomtól a Vida József utcáig újul meg a Bástya utca 380 méteres szakasza, valamint a Bem József utca 34 méteres kicsatlakozása. A Bem és a Zrínyi utca közötti szakaszon kijelölt parkolóhelyek létesülnek. A Bem utca sarkán, a most parkolóként használt területet rendbe teszik, emellett kerékpáros sávot jelölnek ki és a járdák felújítására is sor kerül. A munkálatok várhatóan a jövő év elején kezdődnek el.