Mint arról korábban írtunk: a Bocskai körút és Losonc utca kereszteződésében kameravizsgálatok során egy több köbméteres „barlangot” találtak, ez indokolta a mielőbbi beavatkozást. A Vasivíz Zrt. február 5-én arról tájékoztatta lapunkat: a cég két ütemben végzi a felújítást.

Úgy tervezték, hogy február 29-éig a Bocskai körúton és a Losonc utcában a mintegy 80 méteres hálózati szakasz rekonstrukciójával is végeznek. Olvasóink is szóvá tették: továbbra is a forgalom elől elzárt a Bocskai utca egy szakasza.

Rákérdeztünk, mi az oka a munkálatok csúszásának. A Vasivíz Zrt. arról tájékoztatott: „Jelenleg a nyomvonal tömörítése zajlik a Bocskai utcában, a teljes nyomvonal-helyreállítás március 27-ére készül el. A kivitelezés csúszása két okra vezethető vissza: a csatorna nyomvonalát és az aknákat át kellett helyezni a társ közművek érintettsége miatt, illetve a kezelésünkben lévő ivóvíz-gerincvezeték 35 méteres szakaszát is ki kellett váltani” – tudtuk meg a cég közleményéből. Hozzátették: „Ezek a problémák a csatorna feltárása során merültek fel, így nem voltak előre tervezhetők.

A Vasivíz Zrt. arra is felhívta a figyelmet: a Bocskai körúton nem szűnik meg a forgalomkorlátozás, mivel a Losonc utca és a Semmelweis Ignác utca közötti szakaszon burkolatfelújítási munkák kezdődnek a szombathelyi önkormányzat megbízásából.