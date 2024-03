A fenti felsorolásból is látszik, milyen sokoldalú Judit. Ahogy a pályája alakulásáról beszél, még több számára kedves terület – ő úgy mondja, szerelem-munkák – előkerül. Aki egyszer beszélt vele, megjegyzi különlegesen mély hangját – jellegzetes orgánuma nyugalmat és határozottságot sugall. Szüksége is van mindkettőre vezetőként, oktatóként is. Az induláskor még volt bizonytalanság a jövőjével kapcsolatban, ám, ha vargabetűkkel is, de a helyére került.

A kezdetek: vendéglátás és szállodaipar

– A Nagy Lajos Gimnáziumba jártam. Érettségi után – hiába szereztem oroszból és németből középfokú nyelvvizsgát – kitartottam amellett, hogy nem tanulok tovább. Dolgozni akartam, és nem tudtam, mivel szeretnék foglalkozni. Édesapám pedagógus volt – kézenfekvő lett volna, hogy tanár legyek, de hiába győzködtek a szüleim, ellenálltam. A sors fintora, hogy három éve oktatok, és nagyon szeretem – meséli.

A középiskola után egy évig tartott a kereskedelmi pályafutása: eladóként dolgozott üzletekben. Majd felvették recepciósnak a Claudius és a Savaria szállodába – az állásinterjún előnynek számított a nyelvtudása. Élete egyik legszebb időszakának mondja a ’90-es évek elejét annak ellenére, hogy sokszor éjszakai műszakban dolgozott.

– Sokat tanultam akkoriban az emberi viszonyokról. Jó az emberismeretem, amit ott alapoztam meg. Édesanyám nem adta fel, biztatott évekig: felvételizzek. Utólag hálás vagyok érte: másodikra felvettek levelező tagozatra a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolára (most BGF) a vendéglátás és szálloda szakra, ahol közgazdász diplomát szereztem. Az elmélet mellé további tapasztalatot kellett szereznem a szakmában. Amikor végeztem, éppen tulajdonosváltás volt a Danubius szállodaláncnál: a Claudius hotel és a Savaria Nagyszálló magánkézbe került, én a recepcióról felkerültem az irodába: értékesítési referensként folytattam. 27 évesen lehetőséget kaptam, hogy vezető legyek egy vidéki kastélyszállodában, amit sikerült hamar nyereségesen működtetni. 2001 decemberében megszületett a fiam.

Hét hónapos volt, amikor visszahívtak a Claudiusba és a Savaria hotelbe: öt évre kaptam ügyvezetői megbízatásom. 2006 májusáig vezettem a két szállodát jelentős családi háttértámogatással – mondja Judit, akinek az életébe 2006 őszén érkezett meg a vagyonvédelem: egy jó hírű vagyonvédelmi cég átvilágítására kérték fel. 2006-tól 2020-ig ott dolgozott gazdasági vezetőként, majd cégvezetőként.

2018-ban már vagyonőröket oktatott

– Hónapokon át a főkönyvi kivonatokat bújtam, közben meg kellett ismerkednem ezzel a meglehetősen komplex szakmával is. Ahhoz, hogy ajánlatot tudjak adni egy biztonságtechnikai szerelésre, meg kellett tanulnom, hogyan működik egy távfelügyeleti rendszer, milyen egységekből áll össze egy riasztórendszer, mit jelent a kivonulószolgálat, az objektumőrzés, a szolgálatvezénylés, közben racionalizálnom kellett a működést. 2010 körül jelentősen átrendeződött a vagyonvédelmi piac, onnantól közel tíz évig folyamatosan válságmenedzsmentet vittünk, és időbe telt, míg lépésenként visszanövekedtünk. 2018-ban már vagyonőröket vizsgáztattam a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Vas Vármegyei Szervezete részéről. Jelenleg a szervezet alelnöke vagyok. Közben vagyonőrképzésben is oktattam a Vas Vármegyei Szakképzési Centrum szervezésében. 2020 óta pedig óraadóként oktatok közgazdaságtant és ahhoz kapcsolódó tantárgyakat az Oladi Technikumban. Biztos vagyok benne, hogy édesapám a felhőkről mosolyog rám, hiszen nagyon szeretem csinálni.

Szóba kerül a Kereskedelmi és Iparkamara is, ahol egy ideje már az ellenőrző bizottságának elnöke Judit. Majd visszatérünk a vagyonvédelemre.

– Amikor elkezdtem tanulni, jellemzően volt rendőrök, katonák dolgoztak a területen, és parancsrendszer alapján működött. Én a szolgáltatóiparból érkeztem, ahol parancs helyett kérés van és az elvárásoknak való megfelelés. Át tudtam ezt vinni a szervezetbe. A vagyonvédelmi cég, ahol most dolgozom, partneri alapon szolgáltat, szigorú szakmai követelményeknek megfelelően, és a férfi mellett vannak női vagyonőrök is. Természetesen a férfiakra alapozzuk a szakmát, de úgy szoktam mondani: kell melléjük a finomhangolás: egyes szolgálati helyeken ők jobban meg tudják oldani a feladatokat. A lényeg, hogy mindent megteszünk azért, hogy a megbízó vagyonát, az üzem és a munka zavartalan működését biztosítsuk. Logisztikai objektumok és termelő-, gyártóüzemek őrzésével is foglalkozunk – mindenhol vannak helyspecifikus tényezők, amelyekhez alkalmazkodunk és a szakma szabályait betartjuk. Szolgáltatást nyújtunk, és nem a megbízó magánrendőrsége vagyunk – összegez Judit.

Egy nézéssel el kell érnünk az akaratunkat

– Egy jó vagyonőr legyen intelligens, példamutató, kulturált megjelenésű, beszédű, és éljen szabálykövető életet. Rendelkezzen jó kapcsolatteremtő- és fenntartó készséggel. Fontos még, hogy bevethető legyen több területen, a termelőüzemtől a rendezvényhelyszínekig. Amikor valakit felszólítunk, hogy hagyja el az objektumot, akkor nem utasítást fogalmazunk meg első körben, hanem azt: Legyen szíves/kérem távozzon. Mindig a napszaknak megfelelően köszönünk: Jó estét kívánok. Miben segíthetek? Udvarias, mellette határozott és kulturált a kommunikációnk. Egy nézéssel, szemkontaktussal el kell érnünk az akaratunkat. Az elvezetés/kivezetés speciális technikával történik akkor, ha nem működik az udvarias kommunikáció.

Juditnak vagyonőr és testőr végzettsége is van. A mai napig dolgozik a személyvédelemben: üzletemberek, vezető beosztású személyek, magánszemélyek védelmét, kíséretét, életét és testi épségét védik. Fő feladata az, hogy a támadás meg se történjen.

Biztonságérzetet ad a jelenlétük

– A legtöbb esetben arról van szó, hogy biztonságérzetet ad a jelenlétünk, a megbízó tud a feladatára koncentrálni. Előfordulhat, hogy nem akarja, hogy a tárgyalását megzavarják. Az is, hogy fenyegetést kapott, esetleg rossz érzése van, vagy rosszakarói, akik miatt bántódás érheti. Ilyenkor nem formaruhában jelenünk meg, hanem civilben. Senki sem tudja, hogy azért vagyunk ott, hogy a megbízó testi épségére vigyázzunk. Fizikai védelmet adunk, de nem feltétlenül kell a megbízó közvetlen közelében lenni. Egy feladat teljesítését hatalmas felmérés és kutatómunka előzi meg: fel kell mérni a veszélyeztetettség szintjét, kockázatelemzést végezni, és a megbízó teljes körű együttműködésére van szükség. Ha rendezvényre érkezik egy kiemelten védett személy, akkor az ő személyvédelmét ellátó apparátussal dolgozunk együtt és emellett a rendezvény rendjéért felelünk. Mindez csapatmunka.

– Egy több órás/egész napos rendezvényen már délután látom, hol lesz szóváltás, kiszúrom a tömegből, kik lesznek problémásak, megjegyzek arcokat. Ha nagy a baj, meg kell őriznem a nyugalmamat, azonnal a megoldást keresem, cselekedni kezdek és hallgatok az ösztöneimre.

Judit azt is elárulja, hogy az éberségét az „pörgeti a maximumra”, amikor gyermek is jelen van egy ilyen helyszínen. A rendezvényeken és magánemberként is mindig mindenre figyel a környezetében: gondolatban sokszor előre jár és előre tervez. S mivel dinamikusan fejlődik ez a terület is, változó kihívásokkal, folyamatosan tesz azért, hogy naprakész legyen.