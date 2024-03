Ha karácsonyra nem veszel rénszarvast, akkor húsvétra se vegyél nyulat! – szól a fáma. Sajnos alapvető tendencia, hogy ezeket az apró kis lelkeket „használatba veszik” a húsvéti ünnepek alatt, aztán a gyerekek megunják őket és már csak terhet jelent a családnak. Ez nem egy szezonális dolog, ez nem olyan, hogy megkapod a nyuszit és akkor húsvétkor aranyos, utána meg szabadulnál tőle. Itt egy élőlényről van szó. - kezdi Dr. Guzsván-Nagy Fruzsina.

Dr. Guzsván-Nagy Fruzsina épp Pamacs nyuszi fülét vizsgálja

Fotó: © Cseh Gábor

A nyuszit nem a gyereknek vesszük!

Hangsúlyozza, hogy nem, soha nem a gyerekeknek vesszük a nyulat. - Ez a felnőtt ember felelős döntése, az, hogy neked vannak gyerekeid és mennyiben tudnak segíteni neked az állatot ellátni az egy másik kérdés. Nekem van egy 10 éves nyuszigazdim, aki abszolút kiveszi a részét az állat ellátásából – ő takarítja, ő ad neki enni – és ezzel alapvetően felelősségre tanítjuk a gyerekeinket. De ez csak egy pozitív példa, általában a szülőre marad a nyuszi gondozása. - fejti ki.

Egyre több a nyuszimentő alapítvány és ők is arról számolnak be, hogy az ünnepek után megrohamozzák őket a megunt kisállatokkal. Általában az első két hétben még aranyos, még újdonság, de aztán rájönnek, mennyi feladattal és kötelezettséggel jár és nem csak berakjuk a ketrecbe és elvan.

Igenis teret igényel magának az életetekből. Ha egy állattal együtt élsz, soha nem lesz makulátlan tisztaság, ez hozzátartozik. Alapvetően szobatisztaságra nevelhetőek a nyuszik, de előfordulhatnak balesetek, bepisilhet, elejthet egy-két bogyót, ezzel is számolni kell. Egyébként intelligens állatok, sok mindenre megtaníthatóak, minden nyuszinak egyéni a viselkedése. - folytatja a doktornő.

Nem olcsó a kezdőfelszerelés

A nyúltartás kellékei közé tartozik elsősorban a ketrec, ami nagyon nem olcsó mulatság. Szüksége van szénatartóra, vécére, itatóra, játékokra és természetesen táplálékra. A golyós itatókat 2-3 havonta cserélni kell a bepenészedés miatt. Ahhoz, hogy szobatiszta legyen kell egy sarokvécé, amit kisállatboltokban lehet kapni. Ezt fel kell tölteni fapellettel és remélhetőleg a nyuszi ide fogja végezni a dolgát. A ketrec többi részébe nem szükséges sem faforgács, sem pellet, egy puha takaróval sokkal komfortosabb környezetet teremtünk a kisállatnak.

- Nem gubbaszthat egész nap a ketrecben, ugyanúgy mozgásra van szüksége, mint bármelyik másik állatnak – ez olyan mintha emberként az egész életünket börtönben töltenénk. – emeli ki. Hozzáteszi, sokan azért vesznek nyuszit, mert egy puha pamacsot szeretnének, akit felemelhetnek, ölbe vehetnek, de fontos hangsúlyozni, hogy a nyuszik nagy többsége nem ilyen. A 90 százalékuk nem szereti ha ölbe vesszük és babusgatjuk. A simogatást imádják, akkor, ha ők közelednek a gazdihoz. Nem korlátozhatjuk a mozgásában és nem akkor fogjuk meg, amikor nekünk jólesik – különben nagy stressznek tesszük ki.

Azt is megtudjuk, evolúciós szinten a nyulak zsákmányállatok, ezért a megszokottnál is jobban elrejtik a tüneteket, ha betegséggel küzdenek. – Csak akkor látod rajta, hogy rosszul van, ha szimbiózisban élsz vele, ha ismered minden apró kis rezdülését, a napi rutinját és ha ebben bármi borul, azt észreveszed. Ha nem csinál semmit, csak gubbaszt, ha csikorgatja a fogát, nem eszik vagy nem iszik, ha a megszokottól eltérően viselkedik – ez mind súlyos tünetnek számít és azonnal állatorvoshoz kell fordulni, ugyanis az érzékeny szervezetüknek egy 24 órás koplalás is végzetes lehet. - húzza alá az állatorvos.

Ha van más állat a házban, akkor szintén meggondolandó, hogy a nyuszi jól érzi-e magát majd ott. Nagyon stresszérzékenyek, nekik egy kutya vagy egy macska látványa még távolról is folyamatos stresszt jelent, ez pedig rövidíti az élettartamot – tudjuk meg a doktornőtől, aki hozzáteszi a környezetváltozás és a frontok is megviselik a kisállatokat.

Széna, széna, széna!

Alapvetően fűevők, jó minőségű szénára van szükségük, ennek egész nap rendelkezésre kell állnia, a nyuszi számára könnyen elérhető helyen, a doktornő a ketrec alját szokta javasolni, így nem kell nagyon nyújtózkodniuk érte. Emellett pelletált nyuszitápot kell kapniuk reggel és este, a magkeverékek és az olajos magvak nem táplálékok nekik, ahogy a sárgarépa és az alma sem – utóbbiaknak magas a cukortartalma, nem jó a szervezetüknek. Nasiként kaphatnak heti kétszer egy körömnyi mennyiséget, de ha folyamatosan ezzel tömjük őket, az olyan, mintha mi emberek reggeltől estig csokit ennénk – fogalmaz Dr. Guzsván-Nagy Fruzsina. Nasinak inkább ezeket a friss fűszernövényeket javasolja:

bazsalikom

rukkola

kapor

petrezselyem

zöldségzöldje

zellerzöld

gyermekláncfű

A fogak megfelelő kopását is ellenőrizni kell

Fotó: © Cseh Gábor

Oltás is kell a nyusziknak

Mint látható, nagyon érzékeny állatokról van szó, rendszeres állatorvosi kontrollra van szükség az esetükben. Három betegség végzetes lehet: a mixamotózis, a vérzéses betegség egyes és kettes típusa. Ezek ellen oltással védekezhetünk, kombinált vakcina is elérhető, amit évente egyszer kell megkapnia a nyuszinak. Az ivartalanításra is gondolnia kell a gazdinak, ez nagyon jó döntés bak és nőstény állatnál is, mert megnöveli az élettartamot. Rendszeres karomvágás is szükséges és nem esztétikai okokból: ha túl van nőve a nyúl körme, máshogy terheli a végtagjait és ez mozgásszervi problémákat okozhat. Egy lakásban tartott nyuszi nem tudja úgy koptatni, mint egy szabadon élő. A fésülködés a nyusziknál sem elhagyható, ugyanúgy hullajtják a szőrüket, mint más háziállatok, remek furminátorok vannak erre a feladatra.

Jó hír, hogy a doktornő fejlődő tendenciáról számol be, egyre tudatosabb gazdikkal találkozik a praxisában. – Jönnek páran húsvét környékén nyuszival, viszont azt látom, hogy ez már előre meg van beszélve és tudatosan készülnek az állat érkezésére. Mindenesetre gondoljunk át alaposan, ha élő állatot vásárolnánk húsvétkor – egy 10-15 évig tartó felelősségről és elkötelezettségről van szó és egy apró kis lélekről, érzésekkel és szükségletekkel.

